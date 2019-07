El Barça confirma el retorn d'Abrines després de tres anys a Oklahoma

El Barcelona va confirmar ahgir que té un acord amb l'aler Álex Abrines, que signarà pel Barcelona fins al juny del 2021, amb una temporada més opcional.

Abrines, de 25 anys i 1,98 metres, torna al Barça després de tres anys jugant als Ciutat D'Oklahoma Thunder de l'NBA. La d'ara serà la segona etapa al Barça. L'anterior es va prolongar durant quatre temporades (2012-16). Aquell estiu, el mallorquí va emprendre el camí cap a l'NBA. Allà amb els Thunder va jugar 174 partits en les tres temporades que va estar a l'equip d'Oklahoma, amb unes mitjanes de 5,3 punts i 16 minuts per partit. Va fer de mitjana un 37 per cent d'encert en triples, la seva especialitat en el joc. En les dues primeres temporades a l'NBA, Abrines va actuar d'escorta, però en l'últim curs va jugar molts minuts com aler.

Aquesta serà la segona etapa d'Abrines amb el Barça. En l'anterior va arribar a l'estiu de 2012 procedent de l'Unicaja de Màlaga i va jugar quatre temporades a les ordres de Xavi Pascual. El mallorquí, va jugar un total de 255 partits i va guanyar tres títols: Copa del Rei (2013), Lliga ACB (2014) i Supercopa (2015). A més, va ser elegit com el millor jugador jove de l'Eurolliga del curs 2015-16 quan tenia 22 anys.

La seva etapa a Oklahoma es va truncar després d'acabar la seva relació amb els Thunder en una decisió explicada temps després. De fet, Abrines va publicar fa uns dies un vídeo on revelava el que va passar. «Bàsquet, vaig arribar a odiar-te. He viscut un malson, t'evitava cada vegada que podia», assegura Abrines en el vídeo, on deixava entreveure que havia patit algun tipus de depressió.

El fitxatge d'Abrines és el quart del Barça per al pròxim curs després dels de Cory Higgins (CSKA), Brandon Davies (Zalguiris Kaunas) i Nikola Mirotic (Milwaukee). Abrines serà presentata aquest dilluns al Palau Blaugrana.