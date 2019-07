Cinquena victòria de Márquez que amplia el seu avantatge amb Maverick al costat

El català Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) s'ha adjudicat la seva cinquena victòria de la temporada i la desena consecutiva al circuit de Sachsenring, escenari aquest diumenge del Gran Premi d'Alemanya de Moto GP, amb el qual amplia el seu avantatge en la provisional del mundial a més de dos grans premis de distància.

Al seu costat al podi han acabat el també català Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) i el britànic Cal Crutchlow (Honda RC 213 V).

Encara que ha fet una mala sortida, Marc Márquez no ha tardat en recuperar el terreny cedit per ser líder ja des del primer parcial, seguit per Maverick Viñales, Jack Miller (Ducati Desmosedici GP19) i Alex Rins (Suzuki GSX RR).

El francès Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que havia estat segon d'entrenaments, tampoc no ha sortit massa bé i en el seu afany per remuntar massa ràpid ha comès un error que l'ha fet rodar per terra a la segona volta, en la que Márquez seguia líder, pel davant de Viñales i Rins, els que més "van abraçar" en aquells instants el vigent campió del món de Moto GP.

Després de Fabio Quartararo, també ha anat per terra el portuguès Miguel Oliveira (KTM RC 16) i poc després el francès Johann Zarco (KTM RC 16).

Amb dues voltes ràpides dels tres, en el tercer gir davant s'havia quedat sols davant Márquez, Rins i Viñales, però en la quarta una nova volta ràpida i nou rècord del circuit de Marc Márquez, ja ha deixat molt més clares les seves intencions, que no eren d'altres que escapar-se una vegada més en solitari camí de la seva cinquena victòria de la temporada.

Un nou rècord de la pista en la cinquena volta ha fet que el forat del pilot de Repsol Honda s'aproximés al segon respecte a Alex Rins, que ha començat a destacar-se de Maverick Viñales amb el britànic Cal Crutchlow (Honda RC 213 V) en la quarta plaça i els pilots de Ducati, Jack Miller, Danilo Petrucci i Andrea Dovizioso, patint més d'allò previst darrere d'ell.

L'italià Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), onzè en la formació de sortida, ha aconseguit recuperar un parell de posicions per rodar després del rebuf del seu compatriota Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1) i pel davant de l'espanyol Joan Mir (Suzuki GSX RR).

A poc a poc Marc Márquez s'ha anat escapant de tots els seus rivals per consolidar el seu lideratge camí de la desena victòria consecutiva en Sachsenring i la setena en la categoria de Moto GP, amb Alex Rins còmode en la segona posició, mentre Maverick Viñales se les havia de veure amb Crutchlow pel tercer lloc.

Una mica més enrere Petrucci, que en la classificació ha tingut una forta caiguda en la que es va produir un esquinç al dit polze de la mà dreta i en la nina, s'ha adonat que Miller començava a augmentar el seu avantatge en la cinquena posició i ha decidit superar al seu company i cap de files Dovizioso per anar a la recerca de l'australià.

La carrera havia perdut qualsevol interès amb un Marc Márquez incontestable en el lideratge, una segona plaça consolidada per Alex Rins, que poc després ha protagonitzat la sorpresa negativa amb una nova caiguda, i només la lluita pel tercer esglaó del podi entre Viñales i Crutchlow ha tingut alguna cosa d'atractiu, com també la baralla de les tres Ducati per la cinquena plaça.

Rins ha caigut al revolt onze en anar-se'n el tren davanter del seu Suzuki GSX RR quan era segon còmode amb gairebé un segon d'avantatge sobre Maverick Viñales, que s'ha trobat amb la segona plaça, perseguit encara per Cal Crutchlow, mentre que pel darrere Joan Mir anava a poc a poc escalant posicions i quan el seu company queia ell arribava a la sisena posició, enganxat a les Ducati de Dovizioso i Petrucci.

En la vint-i-unena volta Joan Mir ha avançat Andrea Dovizioso i s'ha posat darrere de l'estela de Petrucci i en aquesta lluita han estat també Jack Miller i Valentino Rossi, que ha arribat des d'enrere encara que molt just de pneumàtics va cometre alguns errors que l'han fet cedir alguns metres.

Viñales i Crutchlow han protagonitzat la seva pròpia baralla i aquests i aquells han estat els punts més atractius de l'últim terç de la carrera de Moto GP, en la que al final no s'han registrat nous canvis i amb Márquez al capdamunt del podi al seu costat han estat Viñales i Crutchlow, mentre que la lluita de les Ducati s'ha saldat a favor de Petrucci pel davant de Dovizioso i Miller, amb Mir en la setena posició pel davant de Valentino Rossi.

Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que barallava per la novena posició amb l'italià Franco Morbidelli, ha caigut al revolt deu a menys de dues voltes per al final, amb el que Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP18) ha acabat onzè pel davant de Pol Espargaró (KTM RC 16).