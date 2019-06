Paolo Maldini és des d'ahir el nou entrenador del Milan, club en el qual també s'incorpora Zvonimir Boban com a responsable de l'àrea esportiva. Es tracta de dos ídols del conjunt italià en la seva època de futbolistes i que ara hi tornen per dur a terme d'altres funcions. Als seus 50 anys, Maldini va jugar al Milan des del 1984 fins el 2009, va disputar més de 900 partits i guanyar entre altres títols set lligues i cinc copes d'Europa. Serà el relleu de Gattuso a la banqueta.