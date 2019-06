El Figueres no aconsegueix renovar cap dels quatre capitans

El Figueres no aconsegueix renovar els capitans.

El Figueres no aconsegueix renovar els capitans. BORJA BALSERA

L'Àrea Esportiva de la UE Figueres ha començat a treballar les últimes setmanes en la confecció de la plantilla per a la propera temporada, de forma conjunta amb el gerent Javi Salamero i amb el vistiplau de l'entrenador, Xavi Agustí

Un dels primers objectius ha estat assegurar la continuïtat dels quatre capitans, Sergi Romero, Albert Canal, Ritxi Mercader i Èric Vilanova, i per aquest motiu se'ls ha ofert una renovació a l'alça. Malgrat ser una proposta econòmica molt elevada, aquesta no ha satisfet les altes expectatives econòmiques dels jugadors.

Davant la possibilitat de posar en risc l'estabilitat econòmica de la Unió si el club acceptava les pretensions dels esmentats jugadors, l'Àrea Esportiva s'ha vist obligada a donar per tancades les converses de renovació sense haver pogut arribar a un acord amb ells.

Malgrat que amb alguns d'aquests jugadors el club havia arribat a un pre-acord econòmic, els quatre han fet un front comú per condicionar les exigències econòmiques dels altres, fet que ha estat del tot inacceptable per una entitat que mai ha deixat de complir amb ells.

En paraules del president del nostre club Narcís Bardalet "el rigor econòmic és sagrat, no podem posar en risc el club."

El club els agraeix la seva professionalitat mentre han defensat la samarreta de la UE Figueres i els desitja molta sort en el futur.