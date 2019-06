Rafa Nadal s'imposa a Federer i jugarà la seva dotzena final de Roland Garros

Rafa Nadal lluitarà demà, diumenge, pel seu dotzè títol de Roland Garros, segon Grand Slam de la temporada, després de classificar-se per a la final en vèncer el suís Roger Federer en tres sets per 6-3, 6-4, 6-2 amb prou feines dues hores i mitja de partit. Nadal no coneixerà fins avui el seu rival perquè la segona semifinal es va haver de suspendre per la pluja quan Domini Thiem i Novak Djkovic empataven a un set (6-2, 3-6, 3-1). S'acabarà aquest matí.

En un partit marcat pel vent regnant a la Philippe Chatrier, el balear es va mostar molt ferm davant del de Basilea, contra el qual no es trobava a París des de la final del 2011 i a qui va controlar gairebé sempre excepte en el segon parcial. Així, després de guanyar el primer set, Federer va reaccionar i es va posar per davant amb un trencament inicial que no va saber aprofitar. Posteriorment, malgrat dominar el novè joc per 40-0 per posar-se 5-4, Federer es va deixar remuntar per l'espanyol, que va aconseguir el trencament clau per obtenir posteriorment el parcial i trobar a partir d'allà via lliure cap a la final davant d'un rival que es va ensorrar una mica.

Després del partit, Rafa Nadal va assegurar que la victòria sobre Federer li dona moltíssima energia» per afrontar la final de demà sobretot després d'haver superat una «època complicada», i va explicar que el fet de salvar el servei amb el 4-3 del segon set va ser «clau» per guanyar. «Són molts anys d'experiència, per a mi és molt bonic. A més, venint d'una època una mica més complicada, ser capaç de jugar així el tram final de la temporada de terra significa molt i em dona moltíssima energia per seguir endavant. He jugat un bon partit, un bon torneig en general. Ara tinc un dia de descans per intentar estar preparat per al diumenge, que queda el més difícil», va assenyalar en declaracions a Eurosport després del duel a la pista Philippe Chatrier.