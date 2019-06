Sonja Petrovic escull jugar a Girona

«Ens ha tocat la grossa. Sonja Petrovic és potser la millor jugadora d'Europa dels últims cinc anys». Poc amant de les exageracions, i encara menys de penjar-se medalles -«el fitxatge ha estat molt treballat per molta gent»-, el director esportiu de l'Uni, Pere Puig, valorava ahir el cop d'efecte que suposava que Sonja Petrovic hagués decidit que la temporada vinent jugarà amb l'Spar Citylift Girona. La construcció verbal és aquesta: «ella escull Girona», perquè l'aler sèrbia tindria lloc al cinc inicial de qualsevol de les millors plantilles del continent. Dinamo de Kursk, Ekaterinburg, Praga, Sopron, els turcs, els francesos, l'Avenida... Tots voldrien, i pagarien molts diners, comptar amb una jugadora que ha guanyat tres cops l'Eurolliga, amb tres equips diferents, i que «per motius familiars i voler guanyar qualitat de vida» ha decidit apostar per venir a Girona després d'escoltar els consells de les seves amigues Laia Palau i Marta Xargay.

En la història de l'Uni, començant per una jove Xargay que va ser clau en l'ascens tot i no haver arribat a jugar mai amb l'elit amb la samarreta gironina, moltes jugadores han deixat empremta. Algunes per pur talent, altres pel seu compromís amb el projecte i algunes per les dues coses. Anna Carbó, Noe Jordana, Angel Robinson, Chelsea Gray, Ify Ibekwe, Rosó Buch, Nadia Colhado, Núria Martínez... Es podrien dir molts noms amb la traca final del fitxatge de Laia Palau l'estiu passat. Ara fa un any, l'Uni va saber aprofitar les ganes de la base barcelonina, que, amb 39 anys, va voler tornar a casa. Ara, però, el club de Fontajau ha fet saltar la banca amb la incorporació de Sonja Petrovic, que, amb 30 anys, encara té molta carrera davant seu. «És una jugadora que ens aportarà molta versatilitat. Capaç de jugar d'aler i d'aler pivot, és potser la millor jugadora d'Europa dels últims cinc anys», explicava el director esportiu de l'Uni sobre una Petrovic que, l'any passat (2018), va ser l'MVP d'una Eurolliga que ha guanyat tres cops: amb Spartak de Moscou, amb Praga i amb Dinamo de Kursk. Aquesta temporada, jugant al costat de Marta Xargay i amb Lucas Mondelo d'entrenador, Petrovic i el Dinamo de Kursk han estat subcampiones d'Europa i han perdut la final contra l'Ekaterinburb. L'aler sèrbia ha fet 12,2 punts, 4,6 rebots i 2,7 assistències per partit.

Formada a l'Estrella Roja de Belegrad, Sonja Petrovic fa més d'una dècada que juga a l'elit. La seva primera experiència a l'elit va ser a l'UB Barça, una temporada en què encara era molt jove, abans de passar pel Bourges francès i anar a Rússia, on ha fet gran part de la seva carrera, entre l'Spartak de Moscou i el Dinamo de Kursk, amb un parèntesi entremig de tres anys al Praga, on va coincidir amb Laia Palau i Marta Xargay. Al mateix temps, en tots aquests anys, Sonja Petrovic ha combinat el bàsquet europeu amb dos estius a la WNBA -amb Chicago Sky o amb Phoenix Mercury (semifinalista el 2016)- o amb la selecció del seu país, a qui va liderar per guanyar l'Eurobàsquet del 2015 i aconseguir la medalla de bronze en els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro.



Eurobàsquet i «neteja» al genoll

Acabada la temporada al Dinamo de Kursk, Sonja Petrovic està preparant l'Eurobàsquet d'aquest mes de juny. Un cop acabats els seus compromisos amb Sèrbia, Sonja Petrovic passarà pel quiròfan per fer-se «una neteja al genoll» i, passat l'estiu, s'incorporarà a l'Uni sense jugar a la WNBA aquest estiu. Els problemes al genoll no preocupen l'Uni, perquè Petrovic ha jugat al més alt nivell aquest hivern i disputarà l'Eurobàsquet. La idea és que Petrovic sigui al setembre a Girona i comenci a jugar quan estigui plenament recuperada de la neteja al genoll.

La incorporació d'una jugadora dominadora a l'Eurolliga com ha estat Sonja Petrovic en els últims anys donarà més solvència a la tornada de les gironines a la màxima competició europea. En la seva primera experiència, la temporada 2015-16, l'Uni no va poder passar de la fase de grups després de perdre la seva llavors estrella, Chelsea Gray, abans de Nadal en rebre una important oferta de l'Agü Spor turc. Ara, en canvi, l'Uni es presentarà a l'Eurolliga amb jugadores amb molta experiència a la categoria com Laia Palau, Núria Martínez o la mateixa Petrovic; a banda de María Araújo, que l'ha disputat aquest any amb el Wisla, Nadia Colhado, Rosó Buch, Helena Oma i els fitxatges que encara ha de lligar, o confirmar. El plantejament del club seria fer tres o quatre incorporacions més, amb noms que, sense tenir l'enorme currículum de Sonja Petrovic, són prou coneguts per il·lusionar la gent de Fontajau i completar una plantilla molt competitiva.