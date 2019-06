Marathonbet continuarà sent patrocinador el curs vinent a la Segona Divisió A

El 4 de juliol de l'any passat, el Girona presentava l'acord amb l'empresa Marathonbet, que es convertia en el patrocinador principal d'un club que tot just afrontava la seva segona temporada a Primera. Gairebé dotze mesos després, l'equip consumava el seu descens de categoria. Lluny de trencar aquesta relació, i segons ha pogut saber Diari de Girona, Marathonbet vol continuar sent patrocinador del club de Montilivi la propera temporada. Es va signar per a dos anys, fins al 2020, i totes les parts estan decidides a complir aquesta condició. En principi, per tant, aquesta seria la marca que l'equip seguirà lluint a Segona a la samarreta, que es presentarà properament, i que canviarà de proveïdor. A partir de l'1 de juliol, les equipacions seran subministrades per la marca Puma.

Per a l'empresa, definida com «un dels líders globals del món de les apostes esportives amb més de 20 anys d'experiència en el sector», aquesta ha sigut una temporada amb llums i ombres. La nota negativa l'ha protagonitzat el Girona, però el català no és l'únic equip al qual patrocina. El seu logotip apareix igualment a la samarreta de l'Hibernian escocès, conjunt que ha tancat la lliga escocesa en cinquena posició. En canvi, el Dinamo de Moscou s'ha salvat pels pèls i ha acabat dotzè a la màxima categoria del futbol rus. El tretzè ja juga la promoció per baixar.