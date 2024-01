Junts per Catalunya considera un "error" que ERC "es posi en mode electoral quan tenim reptes i emergències tan importants per solucionar a Catalunya". Així ho ha criticat el portaveu i vicepresident del partit, Josep Rius, després que els republicans hagin aclamat Pere Aragonès per ser el candidat a una segona legislatura. En una entrevista al programa 'Faristols' de Ràdio 4, Rius ha contraposat que ells estan "orientar a treballar en reptes importants, projectes i donar solucions als problemes que tenim ara". Si bé ha defensat que Carles Puigdemont ho pugui ser, també ha assenyalat que la formació "té prou quadres i dirigents" en cas que no pogués presentar-s'hi per retards en l'aplicació de la llei d'amnistia.

També sobre les pròximes eleccions al Parlament, preguntat sobre una hipotètica llista cívica impulsada per l'ANC, Josep Rius ha assegurat que "no li preocupa" i que està "totalment focalitzat en donar respostes a tots els reptes que té Catalunya i que el meu projecte sigui concebut com que pot donar-hi respostes". Pel que fa al debat sobre la immigració, el portaveu de Junts ha assegurat que no és una "qüestió nova" i ha negat que l'hagin abordat per la possible amenaça electoral de l'extrema dreta d'Aliança Catalana. Preguntat per les traves a l'empadronament de l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha admès "preocupació" per "tota restricció que no obeeixi a esquemes plenament democràtics".