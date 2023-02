El final de la pandèmia s’entreveu més pròxim des d’aquest dimarts. El Consell de Ministres ha aprovat el final de l’obligatorietat de portar mascareta al transport públic (i a les òptiques, els centres auditius i ortopèdics), una mesura que entrarà en vigor aquesta setmana, quan el decret es publiqui al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). D’aquesta manera, el tapaboques només continuarà sent obligatori als hospitals i centres sanitaris, així com a les residències per als visitants i els seus treballadors.

El Govern ha pres aquesta decisió perquè la incidència de covid segueix estable i no ha augmentat durant les celebracions nadalenques ni després de l’obertura de les fronteres xineses, com es temia en un inici, ja que el gegant asiàtic ha patit una forta onada de covid a causa del final de l’estricta política de contenció. No obstant, als aeroports espanyols no s’ha detectat l’entrada de cap variant preocupant i també ha baixat l’alerta entorn del llinatge detectat als EUA i Espanya i denominat Kraken.

La decisió compta amb el suport dels experts que assessoren el Govern i les autonomies en la ponència d’alertes, segons ha exposat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, al ressaltar que cada «fase», cada «èxit» contra la pandèmia, en la qual es va entrar «sense cartes de navegació», ha tingut lloc «de la mà de les persones expertes».

Suport de les autonomies

Diverses comunitats reclamen des de fa temps el final d’una mesura de protecció que no utilitzen gaires usuaris, sobretot al metro, on ningú en vigila l’ús. L’exconseller català Josep Maria Argimon ha posat diverses vegades en dubte l’obligatorietat de portar mascareta al transport públic i dins del comitè científic assessor de la covid-19 de Catalunya la sensació és que «no té sentit» mantenir aquesta mesura quan des de fa mesos no es requereix en aglomeracions i llocs tancats com discoteques i concerts, on la propagació de la covid pot ser similar a la que té lloc al transport públic, informa Beatriz Pérez.

Amb la retirada del tapaboques a l’autobús, el metro, el tren i l’avió, només continuarà sent obligatori utilitzar-lo a les farmàcies, als hospitals i centres sanitaris i per als treballadors i visitants de les residències i centres sociosanitaris, a fi de protegir les persones grans i vulnerables que viuen o acudeixen a aquests llocs.

Entorn sense mascaretes

Espanya és un dels pocs països on encara és obligatori portar el tapaboques al transport i, ja que la covid es manté estable i no ha augmentat de manera preocupant la pressió hospitalària amb l’arribada de l’hivern, cada vegada més veus demanaven posar fi a una mesura de protecció que, amb un simple passeig pel metro, es comprova que no compta amb gaire suport social. De fet, el sector del transport va exigir posar-hi fi el setembre passat, però els experts de la ponència van aconsellar esperar que passés l’hivern.

Tot i així, els experts aconsellen ser prudents i continuar utilitzant la mascareta en entorns tancats quan es tinguin símptomes de qualsevol infecció respiratòria. «Quan tenim símptomes hauríem d’utilitzar-la de manera responsable i si som grups de risc o vulnerables també. Cal entendre que la nostra salut afecta d’alguna manera la dels altres, sobretot quan hi ha una malaltia infecciosa pel mig», ha assenyalat Fernando Simón.