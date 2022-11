Un treballador de l'Ambaixada d'Ucraïna a Madrid ha resultat ferit lleu aquest migdia en explotar una carta enviada a la legació diplomàtica, han informat a Europa Press fonts policials.

Els fets han ocorregut a les 13:17 hores d'aquest dimecres a l'ambaixada, situada en el carrer Ronda Abubilla número 52, al madrileny barri de la Piovera. L'empleat ha arribat pel seu propi peu amb ferides lleus a l'hospital Nuestra Señora de América.

Fins al lloc han acudit agents dels TEDAX, de la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional, guies canins i d'altres, que han establert un gran perímetre de seguretat a la zona. També s'ha activat el protocol antiterrorista a tota la ciutat.

El govern espanyol ho qualifica d'atemptat

El govern espanyol ha qualificat d'atemptat l'explosió d'una carta bomba aquest dimecres al migdia a l'ambaixada d'Ucraïna a Madrid, que ha causat un ferit lleu. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Albares, ha parlat telefònicament amb l'ambaixador ucraïnès a la capital espanyola, Serhii Pohoreltsev, per interessar-se per l'estat de salut del treballador ferit. També ha parlat per telèfon amb el ministre d'Exteriors ucraïnès, Dmitro Kuleba, per traslladar-li el suport i la solidaritat de l'executiu estatal. Albares ha parlat amb els dos alts càrrecs ucraïnesos des de la base romanesa de Festeti, a uns 200 quilòmetres a l'est de Bucarest, on visitava tropes espanyoles en missió de policia aèria a la seu de l'OTAN.