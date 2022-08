El Comitè de Drets Humans de l'ONU ha dictaminat aquest dimecres que Espanya va violar els drets polítics de l'exvicepresident català Oriol Junqueras i dels exconsellers Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull per suspendre'ls de les seves funcions públiques com a diputats al Parlament després de ser processats per rebel·lió perquè es va fer abans que existís una condemna pel procés independentista.

Arriba a aquesta conclusió després d'examinar la denúncia dels quatre exdirigents catalans que, durant la seva detenció preventiva, van presentar el cas davant el Comitè i va al·legar que la suspensió de les seves funcions, prèvia a l'existència d'una condemna, violava els seus drets polítics en virtut de l'article 25 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. El Govern central, per contra, va al·legar que els quatre van acceptar ser substituïts per altres diputats del seu grup parlamentari mentre durés la suspensió. I apuntava que, excepte Romeva, "els autors van renunciar el 17 de maig del 2019 a l'acta de diputats autonòmics per assumir com a diputats al Congrés dels Diputats" després de ser escollits en les eleccions generals d'abril del 2019. A més, els serveis jurídics de l'Estat recordaven que el 14 d'octubre del 2019, la Sala penal del Tribunal Suprem va condemnar als autors no pel delicte de rebel·lió sinó pel de sedició, i que "es va aixecar de manera immediata la suspensió de Romeva com a diputat autonòmic". El dictamen també recull que el Govern central va destacar en les al·legacions a la denúncia dels exmembres del Govern que el 22 de juny del 2021, "en honor de la utilitat pública, va indultar la pena de presó als autors".