La ministra de Drets Socials, Ione Belarra, ha promès aquest dimecres que els mecanismes que el seu executiu va aprovar dimarts per pal·liar els efectes de la guerra d'Ucraïna "estaran en vigor tant de temps com calgui". Les mesures tenen vigor entre l'1 d'abril i el 30 de juny. "Aquest és un pla flexible i seguirem avaluant la situació per aprovar les mesures necessàries per protegir la gent, que és l'objectiu inequívoc del govern", ha sentenciat en declaracions als passadissos del Congrés.