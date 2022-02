En un intent per lluitar contra l'estigma que diu que les ciutats gallegues són lletges, des de fa uns anys, no masses, les administracions locals han trobat en els artistes urbans el seu millor aliat. I el resultat sembla que comença a recollir els seus fruits en forma de reconeixement internacional. El mural del grafiter gallec Diego As dedicat a Juli Cèsar a la Ronda de la Muralla de Lugo, a escassos metres del monument romà, acaba de ser reconegut com el Millor Mural del Món de l'any 2021.

El guardó l'entrega la Street Art Cities, la comunitat d'art urbà més gran del món, que aquest dilluns, 14 de febrer, va fer públic el seu veredicte, i no va ser l'únic reconeixement per a un mural de la província de Lugo. El setè lloc va ser a la representació del luthier Xermán Arias, obra de l'artista d'Ourense Mon Devane, i que pot veure al municipi de Triacastela, molt a prop del Camí Francès de Santiago. View this post on Instagram A post shared by Street Art Cities (@streetartcities) L'elecció del Millor Mural del Món es fa a través d'un jurat d'experts que s'encarrega d'elaborar una preselecció i de designar cent murals finalistes. Després, és el vot popular qui té l'última paraula per triar el guanyador. L'Ajuntament de Lugo va donar suport a la candidatura del mural de Juli César i va animar als veïns a votar-lo. Segons l'organització, aquesta obra ha obtingut més de 60.000 vots. Street Art Cities és una comunitat internacional destinada a compartir i trobar art urbà. A la plataforma es proporciona informació dels murals de cada ciutat, la seva localització i altres dades com ara el nom de l'artista o el mètode de treball. Actualment té més de 34.000 obres d'art registrades a 900 ciutats de 90 països.