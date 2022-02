La Mesa del Congrés ha admès a tràmit la proposta del PSOE d'encarregar al Defensor del Poble la creació d'una comissió independent que investigui els abusos a menors per part de membres de l'Església, segons han confirmat fons parlamentàries. La iniciativa ha rebut el suport dels socialistes i d'Unides Podem. L'òrgan ja va acceptar la iniciativa d'Unides Podem, ERC i EH Bildu de crear una comissió d'investigació parlamentària sobre aquesta qüestió. Ara els grups negocien com compatibilitzar-les. Unides Podem, ERC i EH Bildu han ajornat el pas de la seva proposta per la Junta de Portaveus a l'espera d'arribar a un acord amb el PSOE.