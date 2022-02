La Fiscalia Superior de Catalunya ha comunicat a la Fiscalia General de l’Estat que a la comunitat catalana hi ha nou causes obertes per abusos sexuals en què estan implicats religiosos i una altra exclusivament per pedofília. Tres més han sigut sobresegudes provisionalment i una quarta s’ha arxivat per la prescripció de delicte. La de pedofília és l’única que continua oberta en un jutjat d’instrucció de Barcelona i afecta un sacerdot del barri de Sant Andreu, al qual se li va localitzar al seu ordinador unes 1.000 fotografies i uns 400 vídeos amb imatges amb menors d’edat.

El jutge de Barcelona considera que hi ha indicis contra el religiós de 63 anys que, quan va ser denunciat, vivia al recinte de l’escola Jesús, Maria i Josep (coneguda com a Pare Manyanet) del districte de Sant Andreu i era rector de la parròquia. Aquest material va ser trobat per un informàtic que, al final, va pagar les conseqüències: la direcció el va acusar de violar la clàusula de confidencialitat i li va obrir un dur expedient per haver denunciat la seva troballa als Mossos. La investigació s’està realitzant exclusivament per un delicte de possessió de pornografia infantil.

Carpetada i prescripció

Les fiscalies d’àrea de l’Hospitalet de Llobregat, Manresa-Igualada, Tarragona, Mataró-Arenys de Mar i Terrassa han comunicat que jutjats de la seva demarcació tenen obertes nou diligències d’investigació contra religiosos per presumptes abusos sexuals, segons la Fiscalia Superior de Catalunya. El Jutjat d’Instrucció número 4 de Mataró, per la seva banda, també va incoar un procediment judicial similar, tot i que, en aquest cas, es va arxivar per la prescripció del delicte. En aquesta llista no hi apareix la denúncia presentada fa unes setmanes per l’escriptor Alejandro Palomas i que està pendent de rebre l’opinió de la fiscalia sobre la possible prescripció del delicte.