El Vaticà ha obert una investigació sense precedents a l'Església espanyola després de rebre un informe elaborat per El País en el qual acusa 251 clergues d'haver abusat d'almenys 1.237 víctimes. El cas més antic del document data del 1943 i el més recent del 2018. Segons la investigació difosa pel rotatiu aquest diumenge, la xifra d'afectats podria augmentar a diversos milers.

El document té 385 pàgines i va ser entregat al Papa Francesc el 2 de desembre, aprofitant el contacte directe del pontífex amb els periodistes durant el seu viatge a Grècia. El càlcul de víctimes deriva tant dels testimonis directes d'afectats com de testimonis, que majoritàriament diuen que era un "secret de domini públic".

Segons El País, "un cas habitual és el de professors que agredien sexualment a tota la classe, amb diversos cursos a càrrec seu i que van estar durant anys en un o més col·legis". El diari també ha entregat aquesta setmana l'estudi al president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), Joan Josep Omella.

L'arquebisbe de Barcelona l'ha transmès al tribunal eclesiàstic de Barcelona, on s'ha registrat per tal que es posi en marxa una investigació. Els nous casos denunciats afecten 31 diòcesis i a 31 congregacions religioses, que aglutinen gran part de les denúncies: el 77%. La majoria dels 251 clergues denunciats per aquesta investigació periodística són inèdits.

Només 13 d'ells han estat publicats i s'han inclòs en aquest document perquè hi ha hagut noves denúncies contra ells. Segons els càlculs d''El País', si aquests 251 casos se sumen als que ja es coneixien fins ara, pugen a almenys 602 acusats per pederàstia i 1.237 víctimes des dels anys trenta.