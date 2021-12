El Ministeri d'Igualtat estudia la creació d'un telèfon "arcoiris" d'assessorament jurídic i suport emocional a víctimes de delictes de LGTBIfobia, davant el "preocupant augment" de les agressions a persones pertanyent a aquest col·lectiu.

La directora general de Diversitat Sexual i Drets LGTBI, Boti G. Rodrigo, ha subratllat que les víctimes dels delictes de LGTBIfobia "necessiten polítiques públiques que estiguin al seu costat". D'aquesta manera, aquest servei telefònic s'entendrà com un reforç a les línies ja existents en diferents comunitats autònomes i entitats LGTBI.

Aquest anunci es produeix en coincidència amb la votació en l'Assemblea regional de la Comunitat de Madrid de la Llei autonòmica d'Igualtat que ha proposat Vox, que d'aprovar-se suposaria la derogació de la Llei d'Identitat i Expressió de Gènere i la de Protecció Integral contra la LGTBIfobia.

En declaracions als periodistes a la seva arribada a l'Assemblea de Madrid, G. Rodrigo ha titllat de "impresentable" la iniciativa de Vox i ha acusat el PP de voler utilitzar de moneda de canvi els drets de les persones LGTBI. "Amb els drets humans no es pot jugar, no se'ls pot tocar, els drets humans no poden ser objecte de retallades, no poden ser mutilats. Qualsevol agressió als drets d'una minoria és un torpede a la ciutadania i a la democràcia", ha advertit.

La directora general de Diversitat Sexual i Drets LGTB ha confiat que la llei per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI que prepara el Govern vegi la llum la pròxima primavera "amb el major consens polític" i pel bé "no sols dels drets de les persones LGTBI, sinó de tota la societat".