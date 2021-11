Totes les comunitats autònomes, excepte Galícia, Extremadura, Castella-la Manxa, Canàries i la ciutat autònoma de Ceuta, estaran aquest dilluns en avís per diversos fenòmens meteorològics, com nevades, pluges, vent, onatge, temperatures mínimes o fins i tot desglaç o allaus, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) per a aquest 29 de novembre, que preveu, tot i això, un ascens generalitzat de les temperatures.

A gran part del país s'espera una tendència progressiva a l'estabilització, encara que continuaran les precipitacions a l'extrem nord peninsular, sense descartar que siguin localment fortes o persistents al Cantàbric, tendint a disminuir en general al llarg del dia. En zones limítrofes del nord peninsular, així com sistemes Central, Ibèric i Penibètic, també són probables les precipitacions, més febles i disperses com més cap al sud.

A la resta de la Península, anirà disminuint la nuvolositat, amb boires i bancs de boira matinals a força zones. A les Balears, hi ha probabilitat de ruixats i tempestes ocasionals, principalment a l'est, tendint a dispersar-se i remetre's al final.

Avisos per pluges

Per pluges, l'AEMET ha activat avisos de nivell groc (risc) a Astúries, Cantàbria, Burgos, Lleó, Palència, Navarra, Àlaba, Guipúscoa i Biscaia.

La cota de neu aquest dilluns estarà entre els 500 i 1.000 metres a la part occidental dels Pirineus, pujant a 1.000/1.400 metres, mentre que a la part oriental pujarà a entre 1.000 i 1.400 metres. A la resta de zones de muntanya de la meitat nord, se situarà al llarg del dia entre els 1.400 i 1.800 metres; al sud-est estarà entre 900 i 1.200 pujant a 1.200/1.600 metres; i a les Balears oscil·larà entre els 700 i 1.000 metres, pujant a 1.400/1.800, tendint en general a remetre la neu.

Avisos per nevades

Precisament, per nevades estaran aquest dilluns en avís taronja (risc important) les províncies d'Osca i Lleida, mentre que en avís groc (risc) hi haurà Terol, Saragossa i Girona. D'altra banda, en avís groc per desglaç hi haurà Burgos, Lleó, Palència i Navarra, i a Osca hi haurà risc d'allaus.

Les temperatures patiran un augment acusat gairebé generalitzat, excepte a les Canàries, on baixaran lleugerament. En qualsevol cas, s'esperen gelades febles disperses a zones de muntanya, que seran més intenses i localment fortes als Pirineus.

Tot i això, l'AEMET ha activat avisos per temperatures mínimes de nivell groc a Barcelona, ​​Girona i Lleida. Finalment, hi haurà predomini de vents de l'oest i nord-oest, amb intervals de fort a primeres hores a Alborán, Empordà, Balears i al Cantàbric; cops forts al baix Ebre, Pirineus i serres del terç oriental peninsular; i a les Canàries, règim d'alisis amb intervals de fort.

Les províncies d'Osca, Lleida i Castelló tindran avisos taronges per vent, i a Almeria, Granada, Terol, Balears (Eivissa i Formentera), Barcelona, ​​Girona, Tarragona, Madrid, Múrcia, Alacant, València i Melilla, els avisos seran de tipus groc. El vent provocarà mala mar a Granada, Balears (Menorca), Girona i Alacant, on s'han activat avisos taronges per onatge, així com a Almeria, Màlaga, Astúries, Balears (Eivissa, Formentera i Mallorca), Cantàbria, Tarragona, Múrcia, València i Melilla, amb avisos grocs.