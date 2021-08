El vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha defensat la via unilateral com a estratègia per negociar amb l'Estat. Durant la cloenda de la 53a edició de la Universitat Catalana d'Estiu a Prada, aquest diumenge, Puigneró ha advertit que l'independentisme no pot renunciar a la unilateralitat "en cap cas". "Per un tema de negociació, si vols anar fort a la taula has de tenir aquesta carta", ha argumentat.

El vicepresident considera que el govern espanyol ha de saber que l'independentisme està "disposat" a "tornar-hi". "Si l'Estat entreveu que renunciem a aquesta via, anirem venuts a qualsevol tipus de negociació. Hem de tenir-la molt present, i l'Estat ha de tenir molt present que la podem tornar a utilitzar", ha conclòs.