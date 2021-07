La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha assegurat aquest divendres que "tot apunta" que el seu departament administrarà una "tercera dosi de reforç" de la vacuna contra la Covid-19, si bé ha reconegut que encara no s'ha determinat "quan" es començarà a subministrar.

En una entrevista a Onda Cero, recollida per Europa Press, Darias ha estat taxativa quan li han preguntat sobre si els espanyols s'hauran de vaccinar cada any. "Sí, sens dubte", ha aclarit, per després insistir que ara l'objectiu és "continuar vacunant tothom fins a arribar si és possible al 100%" de la població espanyola amb la pauta completa.