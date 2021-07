El ple del Tribunal Constitucional ha aprovat quest dimecres una resolució que estima parcialment un recurs de Vox i declara inconstitucionals les mesures més restrictives del primer estat d'alarma -aprovat el març del 2020-, com el confinament i la limitació del dret de reunió, però no altres com el tancament de negocis, fet que evita que l'Estat hagi de pagar indemnitzacions. No ha estat una decisió unànime. Els magistrats han donat suport per sis vots a cinc al text elaborat pel conservador Pedro García-Trevijano després de setmanes de debats i de la renúncia del primer ponent, Fernando Valdés, que va dimitir en ser processat per violència de gènere.

El vot de la catalana Encarnación Roca ha decantat la balança i s'esperen cinc vots particulars contra la decisió. El Tribunal Constitucional conclou que les mesures del primer estat d'alarma eren inconstitucionals perquè l'executiu espanyol hauria d'haver recorregut a l'Estat d'excepció, i no al d'alarma.

Per aquest motiu declara inconstitucionals tan el confinament domiciliari com la imitació del dret de reunió, entre altres, tal com demanava Vox. No adopta la mateixa decisió respecte al tancament de comerços, fet que hauria obert la porta a milers de reclamacions patrimonials a l'Estat.

El govern espanyol es mostra "sorprès"

El govern espanyol "respecta" la sentència del Tribunal Constitucional que declara inconstitucionals les restriccions més importants del primer estat d'alarma, però es mostra "sorprès pel seu caràcter inèdit" i es referma que el Reial Decret era "absolutament imprescindible per salvar vides". Fonts de l'executiu insisteixen que el decret s'ajustava a la Constitució i a la Llei orgànica de l'estat d'alarma, i apunten que ara els serveis jurídics "estudiaran" una resolució que –recorden- s'ha adoptat per majoria simple i amb TC dividit.

"Estem davant una decisió sense precedents", sosté La Moncloa, "perquè tots els països del nostre entorn han recorregut a fórmules similars dins de les seves respectives legislacions per lluitar contra la pandèmia".

Sense aquell decret, continuen aquestes fonts, "no s'hauria arribat a temps de parar el virus i no hagués estat possible mantenir les mesures necessàries per aturar el seu avenç més enllà de 60 dies".

La Moncloa també recorda que el TC es pronuncia fruit d'un recurs de Vox, una formació que "va votar l'estat d'alarma" al Congrés dels Diputats.