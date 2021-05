Els turistes del Regne Unit i d'una desena de països extracomunitaris més podran viatjar a l'Estat a partir de dilluns, 24 de maig, sense cap mena de restricció ni control sanitari. Així ho ha anunciat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des de Fitur, on també ha presentat el Certificat Digital UE Covid-19 que facilitarà els tràmits per a les visites de turistes de la Unió Europea des de l'1 de juliol. Pel que fa a la resta de països, els de la UE catalogats en taronja o més i els de tercers països amb els què no hi ha llibertat de moviments podran entrar a l'Estat a partir del 7 de juny sempre que presentin una PCR o un certificat de vacunació.

Segons Sánchez, Espanya estarà "encantada" de rebre'ls aquest estiu. "Són benvinguts al nostre país", ha dit. Sánchez adopta la decisió respecte al Regne Unit de manera unilateral i mentre les autoritats britàniques encara mantenen l'Estat al color taronja del seu semàfor, de manera que si no hi ha canvis els viatgers hauran d'afrontar una quarantena al seu retorn.L'anunci de Sánchez ha anat acompanyat d'una ordre ministerial publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) que a més dels turistes del Regne Unit obre les portes també a partir de dilluns als viatgers d'Austràlia, Nova Zelanda, Singapur, Israel, Japó, Ruanda, Corea del Sud, Tailàndia i Xina."Tots ells passen a estar a la llista de països segurs i per tant podran entrar al nostre país i no hauran d'afrontar controls sanitaris a la seva arribada a Espanya", ha dit Sánchez. "És a dir que des del dilluns Espanya estarà encantada, encantadíssima, d'acollir-los, i són benvinguts sense restriccions ni requisits sanitaris".

Turistes nord-americans a partir del 7 de juny

El president espanyol també ha anunciat que a partir del 7 de juny "els turistes de tots els països amb els quals no hi ha plena llibertat de moviment, entre els quals es troba Estats Units podran entrar a Espanya sempre que disposin d'un certificat que acrediti que han rebut la pauta completa de vacunes".D'aquesta manera, segons Sánchez, "des del 7 de juny totes les persones vacunades i les seves famílies també són benvingudes a Espanya amb independència del seu lloc d'origen".

Turistes francesos i alemanys també a partir del 7 de juny

Pel que fa als turistes de països de la UE, Sánchez ha recordat que els dels països catalogats "en verd" pel Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties no han de complir requisits d'entrada.

Els que provenen de països catalogats en taronja, vermell i fosc, com és el cas de francesos, alemanys o de la majoria de països de la UE "podran entrar a Espanya amb una PCR d'origen o a partir del 7 de juny amb una pauta completa de vacunació".Certificat digital a partir de l'1 de juliolSánchez ha anunciat aquestes mesures durant la presentació del Certificat Digital UE Covid-19, que segons ha afirmat permetrà "un estiu molt millor sens dubte que el del 2020" perquè amb ell "Espanya reactivarà totes les activitats econòmiques" relacionades amb el turisme.

Els turistes hauran de passar el seu codi QR per un lector, i serà un certificat "operatiu per a tota la UE l'1 de juliol". Permet acreditar que una persona ha estat vacunada, té un test negatiu o s'ha recuperat de la malaltia. L'expediran les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat, i és gratuït. Segons el govern espanyol garanteix la confidencialitat i es pot mostrar en format electrònic o en paper.Segons Sánchez "no estem parlant d'un passaport ni un document de viatge. No és un requisit per a viatjar, és un document que evita que s'hagin de fer comprovacions complexes a l'arribada. El certificat funciona de manera senzilla i és una versió evolucionada del Travel Health, el document que han d'omplir les persones que entren des de l'estranger".

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha participat en la presentació i ha afirmat que l'Estat treballa amb la UE per estendre el certificat "a tercers països". Les tasques per a la implantació, segons Darias, estan "molt avançades" tant per l'expedició com per acceptar certificats de tercers països. "En poc més d'un mes milions d'espanyols es podran desplaçar per tot el territori europeu amb aquest certificat, ha dit".