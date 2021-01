Almenys tres morts i una desena de ferits en una explosió en un edifici del centre de Madrid

Almenys tres morts i una desena de ferits -entre ells, sis de lleus, un moderat i un de greu- en una forta explosió que ha destrossat bona part d'un edifici del centre de Madrid. La deflagració s'ha produït cap a les 15 hores d'aquest dimecres al carrer Toledo, al barri de La Latina. Segons fonts presents en el lloc dels fets, les plantes superiors de l'edifici han quedat destruïdes per l'explosió. L'edifici és d'una parròquia i té al costat una residència d'avis però no hi ha hagut cap víctima entre els usuaris, segons un comunicat de la residència Los Nogales La Paloma. Els residents han estat traslladats a un hote. Els serveis d'emergència estan atenent divesos ferits en el lloc dels fets i un ferit greu ha estat traslladat a l'hospital de La Paz.

Hi ha desplaçades almenys nou dotacions de bombers i onze unitats mèdiques. "Sembla que indiciàriament hi ha hagut una explosió de gas sobre l'edifici d'habitatges que se situa a sobre de la parròquia", ha informat l'alcalde de Madrid, que ha fet als mitjans un primer balanç de la situació. També ha explicat que l'edifici s'està incendiant i, per ara, els bombers no hi entren perquè "no es considera prudent intervenir".

"En cas d'apagar-lo es podria produir un embalsament de gas que podria afectar molt greument a la mateixa estabilitat i estructura de l'edifici", ha dit.

A l'edifici que ha explotat hi ha la parròquia Virgen de la Paloma. Fonts de la parròquia han explicat que la part de l'immoble afectada són els salons i l'habitatge dels sacerdots. "Els sacerdots estan atesos pel samur i fora de perill. Hi ha una persona laica que era allà a qui no es localitza", han informat en un tuit.

En un comunicat l'escola adjacent a l'edifici, La Salle La Paloma, ha informat que tant els alumnes com el personal de l'escola estan il·lesos. Martínez-Almeida ha explicat que ha caigut runa al pati del col·legi.