Madrid, col·lapsat per la neu per la borrasca més gran del segle XXI

La copiosa nevada que aquest divendres al vespre queia sobre Madrid ha provocat talls en la circumval·lació de la ciutat, al nucli urbà de la qual s'han hagut de tancar els accessos a túnels, s'han desviat línies d'autobusos de l'EMT i hi ha problemes per circular per les calçades a causa de l'acumulació de neu.

La Direcció General de Trànsit (DGT) informa del tall en trams l'M-40, on diversos vehicles s'han quedat creuats al mig de la calçada, que també pateix greus dificultats a l'M-30, on s'ha impedit la sortida a l'M-607, sentit Colmenar des de la calçada interior, i entre el nus Norte i nus Manoteras, en els dos sentits.

Segons es pot veure en les imatges de les càmeres de trànsit de la DGT, a l'M-40 es manté una llarga fila de vehicles embussats, alguns, entravessats, que han col·lapsat la carretera.

Els talls per acumulació de neu afecten l'accés a l'A-3 des de l'M-30 en sentit nord i, des de les set de la tarda, la sortida a l'M-607 en sentit Colmenar, i entre el nus Norte i el nus Manoteras, en els dos sentits, segons ha informat el Centre de Gestió de la Mobilitat del Consistori.

L'ajuntament també ha informat del tancament dels túnels de Sinesio Delgado i José María Soler, així com el de la República Dominicana.

A més, Adif ha anunciat que el servei de Rodalies del nucli de Madrid deixa de funcionar a partir de les deu de la nit d'aquest divendres.

Quant al transport aeri, l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas també s'ha vist afectat pel vent i les nevades, que redueixen la visibilitat, i que en un inici han obligat a cancel·lar o retardar diversos vols, com el de l'equip de futbol del Reial Madrid, que tenia previst sortir a Pamplona per disputar aquest dissabte un partit de Lliga davant l'Osasuna. Finalment, Aena ha decidit paralitzar les operacions de l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas a causa de les males condicions de les pistes i de visibilitat, i després que es comencés a aplicar el procediment de desviació de vols.



«Més de 24 hores consecutives» de neu

La part més dura de la borrasca està colpejant Madrid i Castella-la Manxa, on, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), nevarà «més de 24 hores consecutives», amb espessors de fins a 20 centímetres i una intensitat que en el cas de Madrid no es recorda des del febrer del 1984 o el març del 1971.



Parcs tancats

L'Ajuntament de Madrid ha activat aquest divendres a la tarda l'alerta vermella del Protocol d'actuació per meteorologia adversa, fet que suposa el tancament de parcs i jardins: El Retiro, la Quinta de los Molinos, la Quinta de Torre Arias, els jardins de Sabatini, el roserar del parc de l'Oeste i Fuente del Berro i els jardins de Cecilio Rodríguez.

Tècnics de l'Àrea de Medi Ambient i Mobilitat de l'Ajuntament avaluaran i actuaran sobre els possibles danys en els arbres d'aquests parcs a primera hora de dissabte, una tasca que s'estendrà durant diverses hores del matí, retardant l'obertura habitual d'aquests recintes fins a nou avís. El Consistori madrileny informarà a través dels seus canals habituals sobre la reobertura d'aquestes instal·lacions.