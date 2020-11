Detenen set pederastes en una operació contra la pornografia infantil, un d'ells a Catalunya

Agents de la Policia Nacional han detingut set pederastes en una operació estatal contra la pornografia infantil. Entre els detinguts hi ha un veí del Prat de Llobregat, La Corunya, Las Palmas, Madrid i dos de Màlaga. A més, hi ha un ciutadà de Saragossa que treballava com a monitor esportiu i participava en nombroses activitats amb menors, tant en el període escolar com en campaments d'estiu. A banda, investiguen dues altres persones per intercanviar presumptament pornografia infantil a través de diferents servidors de la xarxa. La policia també ha identificat i trobat un menor a Barcelona que patia abusos sexuals per part del seu progenitor gràcies a les anàlisis d'una fotografia.

Les gestions policials es van iniciar després d'una informació rebuda per part de departament Homeland Security Investigations, dels Estats Units. Agents especialitzats en delinqüència tecnològica van començar aleshores un procés d'investigació que va acabar amb les detencions i l'entrada i registres dels domicilis dels investigats. S'ha intervingut una gran quantitat de material informàtic amb una "enorme suma" d'arxius de contingut pedòfil.

El detingut de Saragossa, de cinquanta-cinc anys i monitor esportiu, és un dels més rellevants per la quantitat de material interceptada, ja que se li han trobat molts arxius ocults en carpetes situades en contenidors virtuals i relacionats amb assetjament sexual a menors.

Tanmateix, entre els detinguts també hi ha un veí de la localitat barcelonina del Prat de Llobregat, de 37 anys i tècnic de reparació d'electrodomèstics, mentre que a Las Palmas de Gran Canaria s'ha detingut un jubilat de setanta anys.

Els agents també han localitzat la fotografia d'un menor que estava sent objecte d'abusos sexuals. Per l'anàlisi dels detalls de la imatge, es va arribar a la conclusió que es tractava de material original. Les gestions policials van permetre descobrir que la víctima es trobava a Barcelona, i es va aconseguir localitzar el menor. L'assetjador va resultar ser el seu propi progenitor, que havia mort dos mesos abans amb antecedents per robatori i tràfic de drogues.