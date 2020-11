Calvo diu que l'obligatorietat de la vacuna "no és legalment possible"

Calvo diu que l'obligatorietat de la vacuna "no és legalment possible"

La vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, ha dit que la obligatorietat de la vacuna "no és legalment possible". En una entrevista que aquest diumenge publica 'El Periódico', i a les portes que l'executiu aprovi dimarts el pla de vacunació contra la covid-19, Calvo diu que cal respectar "la llibertat dels ciutadans en relació a la seva pròpia salut". Ha destacat que el que és important és "disposar de vacunes" i demanar a la població "confiança i tranquil·litat per vacunar-nos". També creu que la societat "respondrà a la vacuna, sobretot els col·lectius de risc".

D'altra banda, sobre la negociació dels pressupostos i el suport de Bildu, que ha rebut crítiques de barons socialistes, la vicepresidenta primera ha reivindicat que els militants del PSOE no tenen "per què assabentar-se de què opinen 200.000 militants, un a un, per la via que considerin oportuna. "És el contrari d'un partit polític", ha considerat.

Calvo ha insistit que el govern espanyol ja va dir des del primer moment que parlaria amb tothom. I ha reiterat que també hi inclou Ciutadans perquè "els arguments" de la formació liberal no els semblen "sòlids". Per això ha afirmat que hi ha "un espai d'entesa" amb la formació encapçalada per Inés Arrimadas que "cal seguir treballant". I ha criticat que "la qüestió relativa a l'ús del castellà i la resta de llengües és un debat completament fals".

A l'entrevista, la vicepresidenta primera també ha advertit que no esperarà gaire més al PP sobre el pacte proposat per la reforma del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). "Els ho consentirem l'estoneta justa", ha etzibat Calvo, que creu que la reforma hauria d'haver estat resolta en un termini de tres setmanes un cop el president, Pedro Sánchez, va aturar la reforma de la llei del CGPJ a l'espera que el PP s'avingués a renovar-lo.

Sobre la crisi humanitària a Canàries, i preguntada per si està descartat derivar migrants a la península, Calvo ha assegurat que tenen acords amb alguns països per poder-los retornar al seu origen. I ha dit que cal tenir en compte que darrere hi ha "les màfies, que no poden aprendre que Canàries és una via per a entrar a Europa d'aquesta manera". "Això és un problema d'Europa, i Europa no pot pensar que és un problema de Canàries ni un problema d'Espanya", ha dit.