El BOE publica el nou preu de les mascaretes a 0,72 euros la unitat

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dilluns, 16 de novmebre, el nou preu de les mascaretes quirúrgiques d'un sol ús a 0,72 euros, després que el revisés la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments. El preu s'ha rebaixat quan el Govern espanyol va decidir reduir l'IVA aplicat a aquests productes del 21 al 4 per cent. La mascareta es considera un bé de primera necessitat i d'ús obligatori per evitar contagis de coronavirus.

El Ministeri de Sanitat ja havia aprovat el 22 d'abril un import màxim de venda al públic de les mascaretes quirúrgiques de 0,96 euros. Aquest nou import de 0,72 euros es pot revisar segons l'evolució dels preus del mercat, segons publica el BOE.

La revisió del preu màxim arriba després de la polèmica pel rebuig de l'executiu de Pedro Sánchez d'abaixar l'IVA, cosa que reclamaven diversos partits polítics de l'oposició i col·lectius socials, pel fet de ser un bé de primera necessitat i d'ús obligatori.

El Govern central va justificar que no abaixaria l'impost per les possibles sancions de la Comissió Europea, malgrat que ja ho havien fet alguns països com França, Itàlia o Portugal. Finalment, l'executiu va accedir a rebaixar els impostos d'aquest producte al·legant que la Unió Europea havia confirmat la voluntat de no sancionar els estats que prenguessin aquesta decisió.