Sánchez promet una desescalada «cogovernada» on les CCAA tindran un «paper protagonista»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès quest dimecres una desescalada "cogovernada" on les Comunitats Autònomes tindran un "paper protagonista" a l'hora de decidir i adoptar mesures, tot i que la decisió final continuarà a mans del Ministeri de Sanitat. Ho ha fet durant el discurs al Congrés dels Diputats per defensar la quarta pròrroga de l'estat d'alarma, que té garantida gràcies als acords assolits amb Cs i el PNB. Sánchez ha insistit que aixecar l'estat d'alarma ara seria un "error absolut" per motius sanitaris, econòmics i socials. També ha anunciat que el seu govern decretarà dol oficial i prepara un homenatge a les víctimes del covid-19, tal com demanava el PP.

Sánchez ha comparegut al Congrés conscient de disposar dels acords necessaris per tirar endavant aquesta quarta pròrroga de l'estat d'alarma. Serà, però, pel marge més estret des que es van activar les mesures de confinament. El PP no dona suport al decret en aquesta ocasió, com tampoc ERC, i l'aritmètica parlamentària l'ha portat a assolir acords amb Cs –que li reclama desvincular les ajudes de l'estat d'alarma- i amb el PNB, que ha garantit que les CCAA tindran un paper decisiu en el procés de desescalada.

"Paper protagonista" de les CCAA

En aquest marc, i després de recordar que "aixecar l'estat d'alarma ara seria un error absolut" per motius sanitaris, econòmics i socials, ha promès que les CCAA tindran un "paper protagonista" a l'hora d'acordar i aplicar les mesures a adoptar. Aquesta serà finalment una "escalada asimètrica i cogovernda" que "dirigirem junts el govern d'Espanya i les CCAA", ha dit, malgrat que "les validacions últimes dependran del Ministeri de Sanitat.

Segons Sánchez aquest serà un procés "adaptable i participatiu". En una primera fase les CCAA hauran de remetre al Ministeri de Sanitat les seves propostes indicant quines províncies o territoris han de canviar de fase i les mesures a aplicar-hi. La proposta haurà de contenir descripció de les mesures a adoptar, basades en les que conté el pla de desescalada, però en poden afegir altres.

Les CCAA tindran "capacitat interpretativa"

Hauran de sumar-hi un anàlisi de les capacitats estratègiques del territori, i per últim indicar aspectes econòmics, socials o de mobilitat. Segons Sánchez, el Ministeri "estudiarà cada proposta amb les CCAA" i després decidirà de forma "preferentment consensuada". A més, segons el president espanyol, les CCAA tindran "capacitat interpretativa" per desenvolupar les mesures.

Amb tot, el president espanyol ha advertit que perquè l'Estat prengui en consideració les propostes de les CCAA caldrà que es compleixin els següents requisits: "Els territoris hauran de tenir la capacitat d'instal—lar en un termini màxim de 5 dies entre 1,5 i 2 llits UCI per cada 10.000 habitants, entre 37 i 40 llits d'aguts per cada 10000 habitants, i tenir actualitzat el panell d'indicadors".

Dol oficial i homenatge a les víctimes

Sánchez també ha anunciat que en el moment en què la major part de l'Estat estigui a la fase 1 el govern decretarà el dol oficial, i quan s'acabi la desescalada i estiguem a la "nova normalitat" es farà un homenatge públic a les víctimes de l'epidèmia "en què el govern treballa des de fa setmanes". Aquesta és una de les principals peticions que li ha fet fins ara el PP, que encara no ha aclarit si s'absté o vota en contra del decret.

"Aixecar l'estat d'alarma ara seria un gran error absolut"

Sánchez ha insistit sobre la necessitat de mantenir l'estat d'alarma per poder combatre l'expansió del coronavirus, i també per raons econòmiques i socials. "Aixecar l'estat d'alarma ara seria un gran error absolut", ha sentenciat recordant que el cost estimat de les mesures adoptades és de 134.000 MEUR.

770.000 sancions i prop de 7.000 detinguts

Sánchez també ha afirmat que en aquests dies de confinament les policies han imposat 770.000 sancions i han detingut prop de 7.000 persones. El nombre de sancions, però, no coincideix amb el nombre de sancionats, perquè hi ha hagut "nombroses reincidències" per part d'alguns ciutadans.

Injecció de 16.000 MEUR a les CCAA

Sánchez també ha recordat que el seu executiu destina 16.000 MEUR no reemborsables les CCAA perquè considera que ha d'assumit el cost dels efectes de la pandèmia i "seria irresponsable carregar als comtes de les CCAA ua quantitat tan extraordinària com aquesta". "Ho fem sense cap contraprestació"

Demana a les CCAA "coresponsabilitat fiscal"

A canvi ha demanat a les CCAA, i en especial a "algunes" que apliquin la "coresponsabilitat fiscal" perquè no s'han de fer "regals fiscals" ni "obsequis als qui més tenen". El fons estarà format per tres trams, un primer de 6.000 MEUR i dos de 5.000 MEUR.

"La malaltia està essent controlada"

Sánchez ha recollit les dades sobre infectats i morts per assegurar que a hores d'ara, i "amb tota prudència", els indicadors demostren que "la malaltia està essent controlada". "Hem arribat fins aquí amb esforç, sacrifici, i amb un estat d'alarma que "ha funcionat", ha afirmat. Segons Sánchez, per culminar quest procés cal mantenir l'estat d'alarma per garantir el dret a la salut pública i a la vida.