Sánchez anuncia un fons no reemborsable de 16.000 milions per a les autonomies

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dissabte que vol crear un "fons especial" per a la reconstrucció post-covid19 per a les comunitats autònomes dotat amb 16.000 milions d'euros. Sánchez ha dit que plantejarà la proposta als presidents autonòmics durant la reunió que tenen previst mantenir aquest diumenge.

El president espanyol ha dit que els diners serien "no reemborsables" i que el seu objectiu és que cap comunitat autònoma "es quedi enrere", independentment de la seva situació. L'anunci del líder socialista arriba després que el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, demanés a l'Estat un "fons covid" amb transferències, i no préstecs, per a les autonomies, i reclamés 4.000 MEUR per a Catalunya. Pedro Sánchez ha assegurat que els 16.000 milions d'euros inclouran 10.000 milions per a cobrir l'impacte de la despesa sanitària dels governs autonòmics, 1.000 milions d'euros per a despesa socials i 5.000 milions d'euros per combatre la caiguda de l'activitat econòmica.

El president espanyol ha dit que es tracta d'un "esforç extraordinari" de l'Estat i un exemple de "solidaritat interterritorial" que s'oferirà al conjunt de les comunitats, i no només a les més afectades per la covid-19.

A més, ha defensat que els diners arriben en un any, el 2020, en què les comunitats autònomes rebran del sistema de finançament, en pagaments a compte i liquidacions dels anys 2018-19,B.