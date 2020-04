Simón afirma que l'esport s'ha de fer en solitari perquè té més riscos i que no sap si la mesura s'implantarà el dia 2

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, diu que es partidari que l'esport es faci en solitari perquè té més riscos que un passeig i admet que hi ha algunes mesures de relaxament que s'ha de considerar si s'han aplicar en cap de setmana o entre setmana. En aquest sentit, ha dit que no sap si la sortida anunciada per Sánchez serà d'aplicació "el dia 2, 3 o 4" perquè és una decisió que no li "correspon". Simón ha dit que, a diferencia d'una sortida a passejar, fer esport genera respiracions més potents, suor i una sèrie de variables que "poden generar més risc". "Ja no és qüestió d'un metre sinó d'implementació de la norma", ha dit.

També ha dit que cal tenir en compte que aquesta obertura se sumaria a les ja permeses, com la dels menors de 14 anys, i que això complica que es mantinguin les distàncies.

En aquest sentit, ha insistit que a mesura que es van obrint les restriccions de mobilitat, augmenta la "responsabilitat individual" de les persones. "Tindran nous drets però no són gratuïts, tenen una part de responsabilitat per garantir que el col—lectiu no s'exposa a riscos innecessaris", ha remarcat.