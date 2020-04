El govern espanyol permetrà als ajuntaments utilitzar el seu superàvit per a la "reconstrucció" durant la desescalada

El govern espanyol permetrà als ajuntaments utilitzar el seu superàvit del 2019 i els romanents acumulats per afrontar la "reconstrucció social i econòmica" per la crisi del coronavirus. Ho ha explicat el president de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), Abel Caballero, en roda de premsa aquest dilluns després de mantenir una videoconferència amb el president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez. Caballero ha xifrat el superàvit del 2019 en 3.830 milions d'euros i els romanents en més de 7.000 MEUR. El president de la FEMP ha dit que volen utilitzar-ne la "totalitat" durant la desescalada però que caldrà estudiar amb l'executiu quina quantitat els autoritza a gastar i a què la podran dedicar.

Caballero ha explicat que ho abordaran amb la vicepresidenta quarta i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, i amb el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en una reunió aquesta setmana. "Evitarà despeses d'altres administracions i això caldrà coordinar-ho", ha dit Caballero, que també ha demanat que es doni liquiditat als ajuntaments que no tinguin no superàvit ni romanents.