Més de la meitat de ciutadans creu que les mesures adoptades per l'Estat contra el coronavirus són "suficients"

El 58,3% dels ciutadans consideren que les mesures adoptades pel govern espanyol contra el coronavirus són "suficients" i el 39,1% creu que caldrien accions més "estrictes". Segons l'enquesta del CIS, realitzada en ple estat d'alarma, el 72,6% veu "molt necessàries" les actuacions preses i el 57,7% estaria d'acord en que no es permetés sortir al carrer en cap circumstància. El 91,4% aposta per intentar grans acords de país i el 87,7% creu que cal deixar les crítiques per a un altre moment. A la pregunta sobre si el govern actual inspira confiança en la lluita contra la covid-19, el 36% creu que "bastanta" i un 46,6% considera que un govern presidit pel PP gestionaria "pràcticament igual" la crisi.

La crisi del coronavirus es converteix en la principal preocupació dels ciutadans, segons l'enquesta d'aquest mes d'abril.

D'altra banda, el 54,5% voldria tenir més informació sobre la situació i el 58,9% admet que la situació actual els preocupa "molt". D'altra banda, el 73,3% creu que les mesures les ha de prendre el govern espanyol, davant del 20,7%, que considera que s'hauria de deixar en mans dels governs autonòmics.



Conseqüències econòmiques

El 80,3% creu també que la crisi tindrà conseqüències econòmiques i laborals "molt greus" i el 88,5% que davant d'una pandèmia com aquesta s'ha de fer cas a les recomanacions dels experts.



El confinament a casa

A l'enquesta, realitzada entre el 30 de març i el 7 d'abril, el 64,9% assegura que porta "raonablement bé" el confinament i el 26,1% que ho porta "molt bé".