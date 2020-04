Illa diu que les dades confirmen "l'alentiment" de l'epidèmia i demostren que les mesures "han funcionat"

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, assegura que les dades de casos de coronavirus confirmen la fase "d'alentiment" de la malaltia i que demostren que les mesures de confinament imposades "han funcionat". Durant una compareixença pública, Illa ha advertit també que la crisi "encara no ha acabat" i que "tot i que estem concloent aquesta fase", ara toca "abordar la de doblegar la corba". Per això, ha dit, el govern espanyol està treballant en "l'estratègia de transició". Illa ha afirmat que aquesta és la "major emergència en 100 anys" i ha recordat que "Espanya ha estat el primer país en decretar l'estat d'alarma".

El ministre també ha remarcat que des que va començar la crisi s'han adoptat 34 mesures centrades en reforçar el sistema de salut, garantir el subministrament de material mèdic, millorar els sistemes d'informació i la protecció de les residències de gent gran.





Aïllament en hotels

Illa ha insistit que la voluntat és fer el major nombre de tests possibles i, en relació a l'aïllament de persones en hotels o altres infraestructures, ha dit que s'està estudiant i que per això s'ha demanat un llista a cada comunitat autònoma. En aquest sentit, ha dit aquest mesura serà sempre "respectuosa amb els drets i llibertats de les persones" i que, per tant, es contempla com una "opció" per a aquells que no puguin complir amb les pautes d'aïllament a casa seva.

Illa, sobre l'ús generalitzat de mascaretes: "No exigirem res que no es pugui complir per part de la ciutadania"

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha insistit que el govern espanyol no exigirà res que "no es pugui complir per part de la ciutadania", en relació a l'ús generalitzat de mascaretes. Illa ha dit que estan estudiant la recomanació de la OMS en aquest sentit i que s'està fent un esforç tant d'adquisició com de reactivació de la "producció nacional". En aquest sentit, ha dit que és una de les mesures contemplades en el marc del "descens" de l'epidèmia i que quan s'hagi decidit, ho comunicaran.