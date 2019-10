Apareix mort a la seva cel·la «Hannibal Lecter» un dels presos més perillosos d'Espanya

Fabrizio Joao Silva Ribeiro, un dels presos més perillosos d'Espanya i conegut com 'Hannibal Lecter', va ser trobat mort aquest dijous a la seva cel·la de la presó pontevedresa d'A Lama, tal com van informar fonts penitenciàries.

Donada la seva perillositat, aquest intern, natural de Guinea Bissau, estava sol en una galeria, on únicament ell ocupava una de les cel·les d'aïllament. Per això sortia també sol al pati.

Silva va passar per diferents presons, com es fa habitualment amb aquest tipus de presos perillosos a causa dels incidents que protagonitzen, i des de gener estava ingressat a A Lama.

No fa gaire va remetre una carta a la direcció de la presó per advertir que desobeiria als funcionaris i fa vuit dies va començar una vaga de fam que aquest mateix dimecres havia abandonat.

Les fonts han precisat que Silva va estar controlat pels serveis mèdics, que no van detectar cap problema de salut, i aquest dimecres al matí el seu pes va reflectir 107 quilos.

A falta de l'autòpsia, no s'ha observat cap indici de possible suïcidi. El pres va aparèixer mort a les sis de la tarda al bany de la cel·la, a terra i amb una ferida a la cara, pel que sembla a causa del cop al caure.

Fins al 2047 no hagués sortit de la presó.



Delictes de sang



A A Lama, Fabrizio Joao Silva Ribeiro complia les condemnes per delictes de sang que tenia pendents entre excepcionals mesures de seguretat. La primera d'aquestes condemnes se li va imposar per l'assassinat de la seva nòvia, a la qual va matar a Bilbao el 2004, crim pel qual li van imposar 22 anys de presó. Acumulava una altra condemna de 17 anys de presó per matar un company de presó al centre penitenciari de Còrdova el 2014. Va acabar amb la seva vida als banys, a puntades de peu i cops de puny.

Aquest guineà de 36 anys i complexió forta protagonitzar un tercer episodi violent a la presó. Va ser fa dos anys i mig, al centre penitenciari de Cadis. Va ocultar una punxa de fabricació casolana en les seves sabates i va agredir a vuit funcionaris durant un escorcoll rutinari. Tots van acabar a l'hospital i dos d'ells amb ferides que van fer perillar les seves vides, segons es va publicar llavors.

També va protagonitzar un incident amb arma blanca a la presó de Morón. Després d'aquell incident a la presó gaditana va ser traslladat a Teixeiro i, després de dos anys i mig, a A Lama.