Com pots evitar que els partits t'enviïn propaganda electoral

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) té ja registrades les peticions de 112.000 persones que no volen rebre propaganda electoral, segons fonts del citat institut consultades per Europa Press.

La decisió de rebre o no propaganda electoral està cobrant importància pel fet que les eleccions que se celebrin el 10 de novembre seran les quartes en quatre anys. De fet, ja han sorgit campanyes a les xarxes socials en què es demana que no s'enviï propaganda electoral, ja que la convocatòria d'unes noves eleccions costa uns 140 milions d'euros.

La sol·licitud per no rebre cartes electorals es pot fer per internet, a la pàgina web de l'Institut Nacional d'Estadística, en els ajuntaments, a les oficines consulars i en les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral (OCE).

Si la realitzem per internet, cal anar a aquesta pàgina web (https://sede.ine.gob.es/ce_exclusion_copias), identificar-se i omplir el formulari de sol·licitud d'exclusió si apareixem com "inclosos" en "còpies de partits polítics". Després, clicarem a l'opció "Sol·licitud d'EXCLUSIÓ de les còpies de partits polítics".

Per poder demanar aquesta exclusió cal estar inscrit en el cens electoral i tenir un certificat electrònic o fer servir el sistema de Cl @ veu, que s'usa per altres tràmits administratius per internet.

Aquesta possibilitat de rebutjar la propaganda electoral es va aplicar ja en les eleccions del passat 28 d'abril i la mesura és fruit de la reforma que es va dur a terme el 2018 de la Llei Electoral General (LOREG). De fet, l'Institut Nacional d'Estadística ha informat el 7 de març passat que estaven a disposició dels electors els formularis per poder aplicar aquesta mesura.

En aquell moment, es va donar de termini als ciutadans fins al 18 de març, és a dir, fins al dia tretzè posterior a la convocatòria de les eleccions.

En aquesta ocasió, encara no s'ha informat de la data límit fins a la qual es pot realitzar aquesta petició a l'INE, ja que, encara que s'ha certificat que hi haurà eleccions, les Corts no quedaran dissoltes fins a la publicació al BOE el dia 24 de setembre.

Però els electors estan realitzant ja la petició per internet, a la pàgina web de l'Institut Nacional d'Estadística, en la següent adreça: https://sede.ine.gob.es/ce_exclusion_copias.

La sol·licitud es pot realitzar també en els ajuntaments, a les oficines consulars i en les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral (OCE).

Segons l'INE, aquest procediment permet l'ompliment via web de la sol·licitud d'exclusió o inclusió en les còpies del cens electoral que es lliuren als representants de les candidatures per a realitzar enviaments postals de propaganda electoral.

D'aquesta manera, la petició quedarà reflectida en els censos que es lliurin als partits polítics en cadascuna de les convocatòries electorals que es realitzin. De fet, els ciutadans poden donar-se de baixa en els enviaments electorals per a una convocatòria i demanar donar-se d'alta a la següent i ho poden fer totes les vegades que vulguin.