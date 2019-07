Podem diu que les negociacions segueixen trencades i culpa el PSOE del bloqueig

La coportaveu de Podem al Congrés, Ione Belarra, ha admès aquest dijous a RNE que les negociacions entre les dues formacions per a la investidura de Pedro Sánchez estan "trencades". En declaracions a RNE, Belarra ha culpat els socialistes de la situació per haver propiciat una "negociació caòtica" sense "cap proposta sobre la taula" i on el PSOE els "vol de decorat". "No hem creat una força política partint del res per acabar essent el coro del PSOE", ha dit perquè "el PSOE ens ha dit 'no' a tot i ha posat excuses per no formar un govern de coalició". Segons Belarra, Podem ha provat de facilitar "fins l'últim moment" aquestes negociacions el PSOE ha tancat la porta o ha fet "propostes buides" a les demandes de Podem. "No sembla lògic que si vols construir alguna cosa no donis absolutament res", ha sentenciat.