Si es parla d’una empresa d’instal·lacions amb història aquesta és Burgas. Va néixer fa 85 anys al carrer Álvarez de Castro número 16 de Figueres, posteriorment es va traslladar al polígon industrial d’Avinyonet de Puigventós, des d’on ofereix els seus serveis actualment.

En el llarg d’aquests anys s’ha convertit en una de les empreses de referència a l’Alt Empordà i a la província. I l’any 2014, amb motiu del 75è aniversari, l’empresa va ser premiada per la seva trajectòria professional per part de la Cambra de Comerç de Girona. Més recentment ha rebut el distintiu de Garantia de Qualitat atorgat pel gremi d’instal·ladors de Girona.

Durant aquests més de vuitanta anys, l’ofici ha transcorregut per la família Burgas de generació en generació. Actualment, el gerent de l’empresa és Joan Burgas i Carbó, que treballa juntament amb els seus dos fills, Nil Burgas i Descamps i Pol Burgas i Descamps, que un cop acabada la formació, van incorporar-se a l’empresa al departament tècnic elèctric i el departament tècnic de clima, respectivament.

Un dels motius pels quals l’empresa s’ha mantingut com un referent és per la seva evolució i adaptació. Així, a més dels serveis habituals de lampisteria, disposen d’un departament especialitzat de clima per abastir instal·lacions de calefacció i climatització i atendre els seus manteniments i reparacions. «Els últims anys, a raó de la cerca de sistemes energètics més sostenibles, hem tingut un gran augment en la sol·licitud d’instal·lacions fotovoltaiques i d’aerotèrmia. Ens hem anat formant i professionalitzant en aquesta classe d’equips per tal de proporcionar als nostres clients un servei ajustat a les noves tecnologies i necessitats», expliquen els responsables de l’empresa. La domòtica també ha estat una de les recents novetats del sector, cada vegada més sol·licitada per la gestió de la il·luminació i climatització a habitatges, hotels i espais públics.

Compromesos amb la formació

Per tal de contribuir en el sector i afavorir el seu desenvolupament, col·laboren amb alguns instituts de la província, acollint alumnes per a la realització de pràctiques de diferents cursos de formació professional.

Altrament, dins aquest marc, també cooperen a l’anual Saló dels oficis de Figueres, que enguany tindrà lloc els dies 12, 13 i 14 de març, com empresa de referència del sector i aporten el seu coneixement i experiència a les noves generacions de joves de la comarca.