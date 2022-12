Transgourmet Ibèrica ha arribat a un acord per comprar a la firma d’inversió sueca Sagax Real State els immobles de la meitat dels seus centres Gros Mercat, la seva ensenya de cash&carry. Es tracta d’un total de 35 Gros Mercat històrics de la companyia que fins ara Transgourmet ocupava com a part arrendataria.

Amb aquesta operació, Transgourmet es converteix en propietària dels immobles de 37 dels seus 70 Gros Mercat. Els 35 immobles adquirits ara a Sagax es troben a Catalunya, Comunitat Valenciana, Regió de Múrcia, Balears, Canàries, Comunitat de Madrid, Castella i Lleó, La Rioja, País Basc i Andalusia. Aquesta compra s’afegeix a la dels Gros Mercat de Manresa i de Vinarós que també s’ha fet enguany.

La companyia defensa que «l’adquisició representa una aposta clara de futur de Transgourmet per la continuïtat del seu negoci a Espanya, que té en els Gros Mercat un dels seus eixos estratègics».

Hereva de Miquel Alimentació

Transgourmet, propietat d’un grup suís, és l’hereva de Miquel Alimentació, fundada a Figueres l’any 1925. La família Miquel Ballart va vendre la companyia al grup xinès Bright Food l’any 2015 en una operació que, fonts periodístiques, van situar en 110 milions d’euros. No obstant això, l’acord no contempla la venda de bona part del capital immobiliari de la companyia, que seguiria en mans de la família Miquel i l’arrendaria als nous propietaris. En els últims anys, però, com a mínim una part d’aquests actius van acabar en mans de la firma d’inversió sueca Sagax Real State, que ara els ha venut a Transgourmet. Amb unes vendes de més de mil milions d’euros anuals, Transgourmet, amb seu a Vilamalla, és l’empresa gironina amb major volum de facturació.

Transgourmet Ibèrica compta amb sis plataformes de distribució repartides per tot Espanya i és referent en el sector horeca amb Gros Mercat, la seva ensenya de cash&carry, que comprèn 70 centres com 24 gasolineres Gm Oil, i la divisió de Food Service.