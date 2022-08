Els Restaurants Escribà, amb Joan Escribà al capdavant dels restaurants, innova l'aventura gastronòmica, empresa pels seus antecessors, i ens convida a acompanyar-lo a través dels cinc sentits i en totes les direccions que et pot portar un vent. Des del Xiringuito Escribà a Barcelona, passant per la Picantería, volant fins a Tòkio i aterrant a Empuriabrava, on es presenta la seva darrera iniciativa, i que ben segur que no serà l'última.

Després de 30 anys de recorregut amb el Xiringuito Escribà a la platja del Bogatell de Barcelona, aterra a la pista d'Empuriabrava, amb una proposta coneguda per a tots els nostres clients i amb novetats creatives a la cuina. Restaurant Escribà a l'Empordà, tocat pels vents de tramuntana i mar, amb els arrossos que com sempre no deixen indiferents, on de la mà d'en Joan Escribà i tot el seu equip, et transporten des del Delta, d'on prové el seu arròs, al mar, als horts veïns, i perquè no a la muntanya. Amb una carta molt cuidada on tots els seus productes i ingredients s'han escollit a consciència per a assolir el resultat esperat. Els arrossos són la seva especialitat perquè es cuinen a la vista amb focs sota la barra. Es troben en diverses versions, totes inspirades en la cuina local, menys l'Arròs Shibuya amb tataki de tonyina, algues i el seu sake (fermentat d'arròs del Delta durant 60 dies, amb aigua del manantial de Toixent a l'Alt Urgell), que el fan en homenatge al seu Xiringuito Escribà de Tokio, al mateix barri de Shibuya. A més, es poden trobar entrants, peixos, carns i, com no pot ser d'altra forma, les seves postres, que posen un final dolç al teu viatge. Informal, distès, acollidor, amb la personalitat d'en Joan Escribà, al Restaurant Escribà d'Empuriabrava s'ofereix un dinar d'arròs, un sopar de peix o un entremig de tastet amb alguna copa de vi o algun còctel. Joan Escribà, amb una estirp de quatre generacions que deixen el llistó molt alt, fill, net i besnets de xocolaters i pastissers, ell, en la seva versió més salada, és creador d'uns arrossos dels quals podràs gaudir als seus restaurants, i en la seva versió més dolça, manega la xocolata des de la fava fins a la tauleta, en el "bean to bar" muntat sobre el menjador del Restaurant Escribà d'Empuriabrava. Restaurant Escribà d'Empuriabrava Adreça: avinguda Joan Carles I, 6, Empuriabrava

avinguda Joan Carles I, 6, Empuriabrava Telèfon: 972 452 118

972 452 118 Web: www.restaurantsescriba.com/xiringuitoescribaempuriabrava/es