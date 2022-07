Per segon any consecutiu, Estarriol Bus i l’Ajuntament de Castelló d’Empúries han unit esforços per tal d’oferir un servei de transport públic que connecti de forma més freqüent i gratuïta el Nucli Antic i Empuriabrava, entre el 15 de juliol i el 15 d’agost. «L’any passat, l’Ajuntament va proposar que hi hagués aquest reforç en unes hores on no teníem línies, i ara repetim», detalla Jordi Pi, gerent d’Estarriol Bus. En aquest sentit, l’ampliació ha afegit nous serveis de busos «en unes hores que quedaven orfes», com eren la tarda i el vespre.

Alhora, el gerent d’Estarriol Bus explica que l’objectiu d’aquesta acció és «fomentar que la gent de Castelló pugui anar a Empuriabrava gratuïtament, i viceversa, i que d’aquesta manera tothom qui vulgui pugui anar a la platja de la Marina residencial, o a comprar i visitar el Nucli Antic, per exemple». Així mateix, aquest augment d’horaris també serveix per promocionar la vida nocturna del municipi. «Ara passen busos a les vuit i les deu del vespre. D’aquesta forma es potencien els sopars i l’oci a la vila», diu el gerent. Jordi Pi també destaca la gran tasca que s’està fent des de l’ajuntament castelloní per tal de promocionar els dos nuclis urbans de la població, i que des d’Estarriol Bus puguin brindar aquest servei, «és una satisfacció per l’empresa». En aquesta línia, Pi subratlla que aquest és el vuitè any que Estarriol Bus ofereix serveis de transport públic a Castelló d’Empúries, i que la valoració que es fa és excel·lent. «Estem molt contents. Hi ha molta fidelització. Portem cap a 5.000 persones al mes, i des del 2019 no teníem aquestes ràtios d’ocupació», apunta Jordi Pi. Amb tot això, Estarriol Bus celebra que, a poc a poc, es van recuperant els percentatges dels seus serveis de transport, i ja són bastant similars als d’abans de la pandèmia. «Com totes les empreses de transports, hem viscut dos anys difícils, i plens de sotracs. Tanmateix, ens anem recuperant a poc a poc; volem continuar endavant, i continuar servint a Castelló i la comarca», apunten. Horaris força freqüents durant tota la tarda i vespre Els autobusos entre Castelló d’Empúries i Empuriabrava han afegit fins a quatre expedicions més. En concret, pel que fa a l’anada, de la parada Empuriabrava, Centre Cívic surten autobusos a les 16.10 hores, a les 18.30 hores, a les 20 hores i a les 22 hores. Per la parada Empuriabrava, Capitan passen busos a les 16.15 hores, a les 18.35 hores, a les 20.05 hores i a les 22.15 hores. I de la parada Castelló, rentadors passen busos a les 16.30 hores, a les 18.50 hores, a les 20.20 hores i a les 22.20 hores. Pel que fa als horaris de tornada, a la parada Castelló Rentadors surten busos a les 16.30 hores, 18.50 hores, 20.20 hores, i 22.20 hores. A la parada Empuriabrava Capitan, passen a les 16.45 hores, les 19.05 hores, les 20.35 hores, i les 22.35 hores. I a la parada Empuriabrava Centre Cívic, els busos arriben a les 16.50 hores, a les 19.19 hores, a les 20.40 hores i a les 22.40 hores. Els horaris d’aquestes línies, així com el de tots els autobusos d’Estarriol que circulen per Castelló i la comarca, es poden consultar a la web www.estarriol.com. Una empresa familiar i referent a la comarca amb més de 70 anys d’història Estarriol Bus és una empresa familiar, fundada a Figueres l’any 1950, i que es dedica, des dels seus orígens, al transport públic de viatgers per carretera, sent una de les companyies de referència en el seu sector. En l’actualitat, gestiona el transport públic urbà de Castelló d’Empúries, i Roses. També té al seu càrrec el transport de línia regular de l’anomenat circuit Empordà, que abasteix els pobles del sud de la comarca entre la C-31 i el Fluvià, que va de Vilafant a Camallera passant per diverses localitats com ara Bàscara, Borrassà, Garrigàs i Vilamalla, entre altres. A més, Estarriol cobreix el transport entre polígons des de Figueres fins a Vilamalla.