Caprabo avança en el pla d'expansió previst per l’any 2022 i ha obert un supermercat a Roses i un altre a Cornellà de Llobregat (Barcelona). Aquestes noves obertures generen 11 llocs de treball. Totes dues botigues són franquiciades.

El nou supermercat de Roses està al carrer del Cap Norfeu, 7, dona feina a 6 persones i té una superfície comercial de 410 m². Ofereix ampli horari d'obertura, de 8:30 a 23h, tots els dies de la setmana. És la segona botiga que Caprabo té al municipi i amplia la presència de la companyia a la comarca de l'Alt Empordà, on també compta amb una botiga a Figueres.

D'altra banda, la companyia consolida la seva presència a Cornellà de Llobregat, on té 5 supermercats.

El responsable de Franquícies de Caprabo, Claudio Estévez, destaca que “el 2021 vam superar les previsions d'obertura, augmentant la presència de Caprabo en el nostre territori estratègic, amb botigues a poblacions en les quals no teníem presència. Aquest any obrim nous supermercats urbans de proximitat i continuem apostant per l'obertura de franquícies, un format que encaixa bé amb l'oferta d'horaris i dies d'obertura més demandats pels consumidors”.

Supermercats de nova generació

Els nous supermercats de Caprabo són de nova generació i es caracteritzen per recuperar els valors tradicionals del comerç de proximitat. Realitzen una clara aposta per la salut, els productes frescos i de proximitat, la varietat d'assortiment, l'estalvi personalitzat i la innovació. La qualitat pren al supermercat de nova generació una perspectiva transversal, és a dir des de l'atenció al client, els productes, els serveis de valor afegit, el desenvolupament de les noves tecnologies al servei del client, les seccions noves, les especialitats o el producte de marca pròpia.

Caprabo

Caprabo, companyia de supermercats de referència, va néixer a la ciutat de Barcelona en 1959. Té una xarxa uns 300 supermercats en les quatre províncies de Catalunya i en la companyia treballen unes 6.000 persones.

Caprabo aposta per la diferenciació a través de la salut, la producció agroalimentària de proximitat, els productes frescos, l'estalvi personalitzat, la varietat i la innovació. Cada dia, més de 150.000 persones compren en els supermercats Caprabo i un milió de clients disposen de targeta de fidelització. Caprabo és pionera en la venda d'alimentació per Internet a través de Capraboacasa i ha estat la primera empresa de distribució a llançar al mercat una app de compra.