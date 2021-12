S’apropen les festes i les carnisseries Serraplà arrenquen motors. Fa dies que treballen a la cuina en un munt de propostes per als dies més assenyalats. Fan una cuina tradicional, com la de les àvies. Cuinen a foc lent durant hores aquells plats de festa major que cada dia costen més de trobar. Els calamars farcits, el pollastre amb escamarlans, l’ànec amb peres o els canelons de rostit i de foie són plats que necessiten el seu temps i molta estima.

La Pilar, la cuinera, porta molts anys darrere els fogons i sap donar-li el punt just. La selecció de canapès que elaboren és impressionant per la seva riquesa i sofisticació. A més, aquest any incorporen com a novetat una proposta de postres també d’elaboració pròpia, com el caneló de mel i mató de La Vinyeta o la tartaleta de xocolata.

D’això se n’ocupa en Martí, el pastisser de Serraplà, que tot i la seva joventut imprimeix el seu punt de creativitat. Per si no n’hi hagués prou, el menú proposa alguns plats vegans; així tothom pot gaudir de la taula de Nadal o de qualsevol altre àpat d’aquestes festes assenyalades.

Presencialment o per WhatsApp

Es pot sol·licitar el menú en qualsevol de les carnisseries Serraplà o també per WhatsApp. Les comandes es poden recollir als seus establiments però també fan servei a domicili.

Amb set carnisseries a la comarca –tres a Figueres, dues a Cadaqués, una a Palau-saverdera i una altra a la veïna Besalú–, les carnisseries Serraplà són un referent amb carn de proximitat i de qualitat a l’Empordà.

Quaranta anys d’experiència avalen aquesta empresa familiar que amb la incorporació d’una segona generació ha sabut adaptar-se al pas del temps.

Carnisseries Serraplà

Establiments a: Figueres, Besalú, Cadaqués i Palau-saverdera

Telèfon: 972 512 285

Comandes WhatsApp: 627 926 390

Web: www.serrapla.cat