L’emblemàtica Aula de Teatre Eduard Bartolí es coneixerà ara com a Aula de Teatre Figueres. Aquesta modificació defineix el canvi de rumb que pren aquest nou curs 2021-22, amb aires renovats. Així, l’Aula de Teatre es consolida com a referent de l’Empordà en formació, en interpretació i arts escèniques, amb la pedagogia, els valors i la cultura com a eixos del seu projecte educatiu. D’aquesta manera, fa un pas endavant cap a una nova etapa amb una imatge i identitat pròpies i renovades.

L’Aula de Teatre Figueres aposta per una formació heterogènia, de qualitat, impartida per professionals de les arts escèniques i del teatre amb experiència. El professorat treballa amb l’alumnat fins i tot més enllà de la formació, a través de sessions d’acompanyament o de formació addicional en camps com la dicció, el cant o l’expressió oral i corporal, entre altres.

Enguany, l’Aula de Teatre Figueres ofereix cursos per a totes les edats, des dels 3 anys fins als adults/es. És, a més, un espai ideal per socialitzar, divertir-se i desenvolupar habilitats individuals i en equip. El període d’inscripció per al curs 2021/22 ja ha començat. Com a novetat, s’inicia també un nou Curs Formatiu dedicat a joves que volen encarar el seu futur cap al món de les arts escèniques.