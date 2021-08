Andamur, en el seu afany d’escoltar les necessitats dels seus clients i de donar-los el millor servei, ha posat en marxa la seva primera estació exclusiva per a turisme a la Jonquera. And>Go és una gasolinera en la qual els clients podran beneficiar-se de la qualitat del combustible Andamur, de les seves millors promocions i descomptes orientats cap al vehicle lleuger, una ubicació excel·lent tant per al client de la zona com per a qualsevol turista que vulgui creuar la frontera i, per descomptat, de la seguretat del servei i l’atenció.

Per al llançament d’And>Go, l’empresa ha posat en marxa dues promocions per a les quals tots els clients seran obsequiats amb un ambientador per al cotxe o bé un cafè gratuït al restaurant d’Andamur. A més, els usuaris d’aquesta estació podran gaudir de la seva targeta de fidelització Bonus Card, amb la qual podran obtenir descomptes en els seus repostatges.

Andamur és una empresa compromesa amb les localitats en les quals opera. En aquest sentit, treballa per tenir cura del medi ambient, per garantir una feina digna i de qualitat per als seus empleats; col·labora amb diferents organitzacions no governamentals i associacions i gestiona el seu negoci d’una forma ètica i transparent amb les administracions públiques i amb la societat en general.

En concret, a la Jonquera i a la rodalia, Andamur patrocina l’equip de futbol de la Unió Esportiva La Jonquera, i en els últims anys ha col·laborat amb ONG, entre les quals hi ha la Fundació Oncolliga Girona i el Banc dels Aliments. També ha col·laborat amb l’Hospital de Figueres, fent donacions de mascaretes del tipus FFP2 a l’inici de la pandèmia, quan els centres sanitaris no disposaven de prou material d’autoprotecció.

Recentment, Andamur ha llançat la seva Memòria de Responsabilitat Social 2019-2020, que tothom que hi estigui interessat pot consultar i conèixer més detalls sobre l’empresa i la seva activitat a través del portal web www.andamur.com. El lema d’Andamur és: Cada viatge importa.