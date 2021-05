Els vermuts han adquirit en els darrers temps un gran reconeixement. Ha passat a ser el comodí dels aperitius dels diumenges a convertir-se en una beguda que marca tendències adoptant un gran glamour. L’univers del vermut és gairebé infinit, ja que darrera de cada un d’ells hi ha un productor que li dona la seva pròpia identitat per fer-lo únic i les seves fórmules i aromes que fan que cada vermut sigui exclusiu. Tots els productors s’esmercen per obtenir un vermut amb un aroma i sabor molt característic.

El vermut és ideal per acompanyar un bon aperitiu, per una reunió amb amics i per gaudir al màxim ara que arriba el bon temps a casa nostra, a la terrassa o el jardí. Tots tenen les seves peculiaritats i característiques però es tracta d’una beguda perfecta per acompanyar qualsevol petit aperitiu o snack salat.

Durant l’any 2020, el vermut Lustau va ser nomenat millor vermut del món. Pertany a una de les bodegues més guardonades des dels seus orígens. Un altre dels reconeixements va ser pel vermut El Padró que també va obtenir una medalla. Supermercats Montserrat compta amb les marques més reconegudes dels vins especiats com Padró, Lustau, Martini i el Vermut Yzaguirre, tots ells de contrastada qualitat.

Si busques com gaudir del millor vermut, trobaràs tot el que necessites als Supermercats Montserrat, el Supermercat de l’Empordà. Súper Montserrat (Sant Mori 1 d’Empuriabrava), Híper Montserrat (Sant Maurici 401 d’Empuriabrava) i Súper Montserrat (Figueres, 22-26 a Castelló d’Empúries).