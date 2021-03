Prisco instal·la fibra òptica d'alta capacitat per fer front al teletreball i l'entreteniment

Les circumstàncies especials i les restriccions han introduït canvis en els hàbits de consum de la nostra societat. S'ha incrementat el consum d'hores de connexió a Internet; s'ha incrementat l'ús de la telefonia mòbil i, sobretot, l'ús de dades mòbils. Ha augmentat el nombre d'hores que els usuaris estan connectats a les xarxes socials, el comerç en línia, i també la digitalització cada vegada més present d'establiments comercials i d'empreses en general. Les administracions públiques també entren molt més en servei online, sigui en els ajuntaments, en l'àmbit comarcal o superiors.

Des de Prisco assenyalen que un exemple molt clar són les reunions de treball, que han passat de ser presencials a desenvolupar-se en plataformes especialitzades, gratuïtes o de pagament. La demanda de serveis de connectivitat ha crescut, tant per la demanda de teletreball i el costum de mirar sèries i pel·lícules en serveis de vídeo streaming. Això ha influït incrementant el trànsit a Internet. Ha pujat la demanda de connexions més robustes i amb més capacitat.

Infraestructures pròpies

Prisco, com a operadora de telecomunicacions de proximitat, considera que el seu paper és oferir el millor servei possible al màxim de clients i per un preu raonable. «Estem en un territori on les grans operadores no sempre ofereixen el mateix servei que en les grans àrees urbanes o simplement no l'ofereixen a causa de les dificultats geogràfiques o de les distàncies. Nosaltres donem servei a zones complicades amb solucions tècniques pròpies, amb servei tècnic i d'atenció a client propi, amb infraestructura de telecomunicacions pròpia, que hem desenvolupat amb el nostre equip tècnic», explica el seu màxim responsable, Prisco Terrón.

«Prisco és una petita empresa familiar que ha crescut gràcies a l'esperit de servei, a no posar-nos límits i a apostar per la innovació i les noves tecnologies com a forma de proporcionar solucions de connectivitat a les persones i a les empreses. Per a nosaltres és vital cuidar els nostres clients, donar-los un tracte més humà en comparació al que rebria en una gran operadora», afegeix. Prisco fa de la seva robustesa tècnica, el seu servei a zones on les grans operadores no arriben i de la seva atenció al client els seus trets diferencials. Una empresa que considera que seguirà sent sòlida en el seu camp, donant continuïtat al seu desenvolupament d'I + D.

«Proximitat no és un eslògan, és una manera de fer»

Prisco Electrònica Networks

es considera "una petita empresa amb un gran servei" i una operadora de proximitat. I ho fa perquè ho associa a una manera de fer. "Proximitat no és un eslògan, vol dir que pots venir a la nostra oficina i t'atén el nostre equip de forma personal, que quan truques no et contesta un robot i que untreballa perquè puguis gaudir dels nostres serveis amb comoditat i facilitat", explica, un altre dels responsables de l'empresa.En la part tecnològica,treballa de forma continuada per ampliar la zona de cobertura i de servei. També en termes de connectivitat, ja que preveuen que la demanda es multiplicarà en els pròxims anys. El consum d'internet aquest any s'ha incrementat per sobre del 50% en el conjunt de el sector.Una de les novetats és l'ús de lesés en aspectes com l'. "Tenim clients que es relacionen amb nosaltres només presencialment (si, tenim oficina presencial i l'atenem en persona) o per telèfon. Però algunes consultes comencen a través de xarxes socials i el servei d'atenció a el client està atenent als nostres clients per aquests nous canals també".Avinguda Girona, 56. L'Escala972 774 662