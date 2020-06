Duran Hotel & Restaurant, un retorn a l'activitat amb «il·lusió renovada»

L'Hotel Duran torna a obrir les portes aquest dimecres amb les ganes de servei renovades i amb molt «il·lusió», com reconeix Ramon Duran, el qual comparteix la direcció de l'establiment amb la seva germana Lluïsa. Ha estat la primera vegada que l'emblemàtic establiment de Figueres ha tancat des del 1855. Una aturada forçosa però que també ha permès repensar el seu futur a partir de l'experiència acumulada al llarg de la seva trajectòria.

Fa un any, l'Hotel Duran era un dels pilars de l'exposició «El país dels cuiners. De Ca la Teta al Bulli», que es va exposar al Museu de l'Empordà en homenatge a la gastronomia empordanesa. Una història que va arrencar l'any 1910 quan el matrimoni de Joan Duran i Teresa Camps va decidir llogar l'establiment anomenat Ca la Teta al centre de Figueres, del qual ja es tenien notícies abans del 1827. Els seus dos fills, Lluís i Joan Duran, van situar l'establiment dins el panorama gastronòmic i turístic de la ciutat. Actualment el negoci es manté sota la direcció de Ramon i Lluïsa Duran, fills del matrimoni de Lluís i Joaquima Juanola. «Tornem amb la mateixa filosofia que ens ha permès arribar fins avui, amb una imatge forta i consolidada que estem segurs ens permetrà donar resposta als nous reptes del futur», indica Ramon Duran.



Novetats

En aquest retorn el restaurant de l'Hotel Duran estrena carta i menús. «Incorporem propostes estivals, com les sopes fredes, i mantenim alguns dels plats més demanats per la nostra clientela, els nostres platillos». Ramon Duran considera que, precisament, la situació viscuda durant els últims mesos, en què molta gent ha invertit part del temps del confinament en els fogons, «ha posat en valor la feina dels restauradors, de la gent que treballa a la cuina, una feina sovint prou desconeguda per a molta gent».

L'establiment del carrer Lasauca de Figueres també s'ha adaptat a les noves normatives i recomanacions sanitàries per al sector de l'hostaleria i de la restauració. De fet, ha encaixat perfectament en la manera de treballar de l'establiment: «Mai hem tingut un menjador saturat, sempre hem mantingut distància entre taules i amb espai suficient per a una atenció personalitzada». Duran considera que moltes de les consideracions actuals avalen el model de treball de l'establiment que renovarà el seu espai a Internet en breu amb nous serveis.



Salvador Dalí, el client de l'habitació 102

Air India va fer un encàrrec singular a Salvador Dalí l'any 1967, un cendrer. Però més curiosa va ser la minuta que va demanar l'artista, 100.000 dòlars i un «bebè elefant». Dit i fet. Surus, així es deia l'animal, va aterrar a Barcelona i d'allà va ser transportat a Figueres, on va participar en un acte popular mentre lluïa una tela amb les paraules «De Delhi a Dalí». Els actes van acabar amb un àpat a l'Hotel Duran i amb l'animal aparcat a l'exterior abans d'iniciar el seu viatge al zoo de Barcelona i, finalment, al de València.

Amanda Lear entre Salvador Dalí i Antoni Pitxot en el Celler de ca la Teta de l'Hotel Duran.

Salvador era habitual de l'establiment, on ocupava l'habitació 102 habitualment. Allà rebia moltes de les seves amistats, com encara recorden avui nombroses fotografies penjades les parets de l'emblemàtic Celler de Ca la Teta. L'escriptor Josep Pla o la multifacètica Amanda Lear són alguns dels famosos que han passat per aquest racó indispensable de visitar a l'Hotel Duran.



Duran Hotel & Restaurant