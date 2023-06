Josep Maria Martínez Chinchilla (PSC-CP) ha estat escollit alcalde de Roses a la sessió plenària celebrada aquest dissabte al migdia. El candidat ha obtingut els vots de 9 dels 17 regidors que conformen el consistori: els 4 del PSC-CP, els 3 de Junts per Roses-CM i els 2 de Gent del Poble de Roses-TE. D'aquesta manera, el govern tripartit anunciat fa unes dues setmanes ha deixat fora del càrrec al fins ara alcalde, Joan Plana. El representant d'ERC va ser el candidat més votat el 28 de maig, però va obtenir 4 regidors, la mateixa xifra que Josep Maria Martínez.

L'alcalde rosinc ha remarcat, en el seu discurs d'investidura, que el "pacte de govern entre PSC, Junts per Roses i Gent del Poble és fruit de la unió de perfils i ideologies amb un clar interès municipalista. No és un pacte contra res ni ningú, sinó que actua com a representació d’una majoria plural de la ciutadania de Roses. Aquests dies hem consensuat i fusionat projectes i propostes per a la configuració del programa de la legislatura, que també obrim als grups de l’oposició per incloure propostes que el puguin completar."

Martínez ha agraït el suport dels integrants del PSC de Roses i de la resta de partits que conformen el pacte de govern. Abans d'acabar s'ha referit, visiblement emocionat, a la seva família, i ha agraït als seus pares el fet "d'haver-li transmès la seva capacitat de superar obstacles i el seu amor per aquesta terra, la seva cultura i la seva llengua".