La candidatura Figueres per la República - Moviment Primàries per la Independència de Catalunya (MPIC) ha fet públics els cinc noms que encapçalaran la seva llista a les eleccions municipals del 28 de maig. La cap de llista serà Núria Galimany, traductora i intèrpret i actual regidora a l'Ajuntament de Figueres. Darrere tindrà, en aquest ordre, el professor i empresari Josep Vilaplana, l'historiador i exregidor Alfons Romero, l'excoordinadora de l'ANC a Figueres Aurèlia Ramos i l'exsecretari comarcal de CC.OO Antonio Revidiego. A banda dels primers cinc candidats, s'ha anunciat que la llista la tancarà Enric Pujol, historiador i escriptor.

Figueres per la República s’ha creat per a concórrer a les properes eleccions municipals de Figueres amb l’objectiu, com diu el seu programa, de "fer que Figueres sigui una ciutat més participativa, humana, social i habitable". La candidatura ressalta que "cal fer polítiques socials fermes i beneficioses pel bon desenvolupament de la ciutat".

La llista compta amb el recolzament d'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i busca representar una alternativa als partits tradicionals. El grup polític s'implica fermament amb el compromís sobiranista i republicà i reconeix el mandat i la validesa del referèndum d’autodeterminació de l’1 d’Octubre del 2017.