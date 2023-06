El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fet una crida a "reforçar" l'escola catalana davant el "rearmament" dels partits que porten en el programa electoral "imposar l'educació en castellà a Catalunya". En la seva intervenció en el marc del ple monogràfic sobre educació, Aragonès ha afegit que, davant d'aquest context, és important "preservar el consens" al voltant de l'escola catalana. "Només des de la força de l'ampli consens preservarem el nostre sistema educatiu", ha dit. D'altra banda, el president ha situat com a "imprescindible" refer les complicitats amb la comunitat educativa i "enfortir" el sistema. I ha assegurat que el Govern contribuirà en el "reconeixement social" dels docents per "recuperar l'autoestima".

Aragonès ha demanat un debat "positiu, constructiu i exigent" que permeti al sistema educatiu fer un "salt endavant". I ha subratllat que és "imprescindible" enfortir la confiança amb tota la comunitat educativa, des dels professionals fins a les famílies i els propis alumnes.

El president ha dit que va rellevar Cambray amb l'objectiu de donar un "nou impuls" a les polítiques educatives i ha defensat que cal "cuidar" el sistema educatiu. "Vol dir escoltar tothom. Enfortir confiances, refer complicitats i reforçar el treball conjunt. És imprescindible i un pas indispensable per enfortir un sistema que és l'instrument fonamental de l'ascensor social", ha afegit.

El president també ha assenyalat que no s'ha de situar l'escola com a "única solució" dels molts problemes que té la societat i ha alertat que això genera una "pressió excessiva". "L'escola no és l'única responsable ni l'única solució a totes les dificultats i reptes. No pot ser l'ase dels cops a tot allò que no funciona com ens agrada", ha afirmat.

També ha defensat que és "imprescindible " que hi hagi un "major reconeixement social" de la figura dels docents, però no ha concretat quines iniciatives prendrà el Govern en aquest àmbit.

Pel que fa al català, Aragonès ha augurat que hi haurà qui centrarà les seves "obsessions" en el català per "atacar" el sistema educatiu de Catalunya. I ha defensat que l'escola catalana és el "primer pilar de la cohesió social". En aquest context, el president ha assegurat que el Govern serà el primer en "fer front als atacs que s'anuncien" i ha dit que ho vol fer amb el "consens polític i social" que ja existeix.